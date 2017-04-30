«В будущем каждый сможет стать всемирно известным на 15 минут», — сказал знаменитый художник Энди Уорхол. Никогда его мысль не была так близка к истине, как в эпоху социальных сетей. Новая сенсация в Instagram — 95-летняя пенсионерка из Вены и ее стильные фотографии на фоне белой шторы.

Эрнестина Штолльберг — так зовут новую звезду модельного небосклона — мирно прогуливалась по улицам Вены, когда в витрине магазина она увидела собаку, которую ей захотелось погладить. Собака принадлежала владельцам магазина. Они-то и рассмотрели модельный потенциал очаровательной пенсионерки: предложили ей сфотографироваться в одежде, которую этот магазин продавал, — на следующий день дама проснулась знаменитой.





Можно смело говорить, что возрастные ограничения в модельном бизнесе остаются в прошлом: недавно 73-летняя модель Лорен Хатон появилась в рекламе белья Calvin Klein, а Лин Слейтер — 63-летняя профессор и социальный работник — стала иконой стиля на Нью-йоркской неделе моды, когда случайно попала в объективы фотографов.

По словам Маркуса Штрассера, владельца магазина дизайнерской одежды, у Эрнестины прирожденное чувство стиля, и она отлично держится перед камерой:

«Если я выбираю что-нибудь элегантное, она тут же принимает изящную позу перед камерой. Если же я выбираю что-нибудь дерзкое, то ее характер тут же меняется согласно настроению этого образа — и мне даже не нужно ничего ей говорить».

Вот как сама Эрнеста прокомментировала свой смелый поступок: «Я сразу же согласилась на это предложение. Ведь неважно, сколько тебе лет, всегда интересно попробовать что-то новое».