﻿ Как стать моделью в 95 лет: реальная история. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как стать моделью в 95 лет: реальная история

01.05.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«В будущем каждый сможет стать всемирно известным на 15 минут», — сказал знаменитый художник Энди Уорхол. Никогда его мысль не была так близка к истине, как в эпоху социальных сетей. Новая сенсация в Instagram — 95-летняя пенсионерка из Вены и ее стильные фотографии на фоне белой шторы.

Эрнестина Штолльберг — так зовут новую звезду модельного небосклона — мирно прогуливалась по улицам Вены, когда в витрине магазина она увидела собаку, которую ей захотелось погладить. Собака принадлежала владельцам магазина. Они-то и рассмотрели модельный потенциал очаровательной пенсионерки: предложили ей сфотографироваться в одежде, которую этот магазин продавал, — на следующий день дама проснулась знаменитой.


Можно смело говорить, что возрастные ограничения в модельном бизнесе остаются в прошлом: недавно 73-летняя модель Лорен Хатон появилась в рекламе белья Calvin Klein, а Лин Слейтер — 63-летняя профессор и социальный работник — стала иконой стиля на Нью-йоркской неделе моды, когда случайно попала в объективы фотографов.

По словам Маркуса Штрассера, владельца магазина дизайнерской одежды, у Эрнестины прирожденное чувство стиля, и она отлично держится перед камерой:

«Если я выбираю что-нибудь элегантное, она тут же принимает изящную позу перед камерой. Если же я выбираю что-нибудь дерзкое, то ее характер тут же меняется согласно настроению этого образа — и мне даже не нужно ничего ей говорить».

Вот как сама Эрнеста прокомментировала свой смелый поступок: «Я сразу же согласилась на это предложение. Ведь неважно, сколько тебе лет, всегда интересно попробовать что-то новое».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жизнь только начинается после… 90 лет!

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Горячие и смелые: 7 самых сексуальных звезд-геев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика