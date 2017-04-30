Атаманов: наниматель должен понимать, что мы не рабы /

Те, кто помнит массовые демонстрации, гром духовых оркестров, ощущение майского тепла и праздничные семейные застолья, могут рассказать молодым о «маевках» на природе и о духе народного единства. Исполняющий обязанности Первого секретаря ЦК КПБ Георгий Атаманов поздравил наших слушателей с Первомаем и рассказал о своих ощущениях в этот праздничный день.

"Мне бы хотелось поздравить с этим светлым праздником руководство и членов профсоюзных организаций, именно профсоюзам сегодня принадлежит огромная роль в воспитании трудящихся. Мы действительно построили социально-ориентированное государство, без всяких либеральных "измов". Всем, кто меня слышит — мира, добра и благополучия, и при всем при этом нужно научиться отстаивать свои законные права и интересы, чтобы наниматель понимал — мы не рабы, а мы работники, которые своим трудом и талантом создают материальные богатства страны и надо, чтобы с нами считались", — сказал Атаманов.

Аудиоверсию поздравления слушайте на радио Sputnik Беларусь.