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По красной дорожке в Лигу чемпионов: в Гродно чествовали хоккеистов "Немана"
С размахом отметил в Гродно свое
К сцене, на которой должны были чествовать чемпионов, проложили красную ковровую дорожку, вдоль нее собрались десятки самых преданных фанатов. Ждать пришлось около получаса, в это время ведущие провели среди гостей викторину на знание истории команды. Зрителям задавали вопросы простые — как первоначально называлась команда и когда получила современное название, и посложнее, например, про размеры коньков игроков и их дни рождения. Лучшие моменты минувшего сезона можно было вспомнить благодаря видео, которое показали перед приездом команды.
Виновники торжества прошли к сцене под оглушительные аплодисменты. В этот вечер они сменили хоккейную форму на элегантные пиджаки и бабочки.
Капитан Андрей Коршунов первым делом поблагодарил болельщиков за поддержку в течение всего сезона: «Болельщики — наш шестой полевой игрок».
Главный тренер «Немана» Сергей Пушков признался, что чувствует себя, как на премии Оскар, где принято благодарить со сцены близких. И тут же добавил, что команда — это его семья. По просьбе ведущей Пушков повторил свое любимое слово, которым обращается к команде: «Молодчики».
Медалями награждали команду председатель белорусской федерации хоккея Игорь Рачковский, председатель областной федерации хоккея Игорь Жук и председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Им же в знак благодарности вручили специальные подарки от команды.
На сцену вынесли более 3000 писем хоккеистам. Их с 10 апреля высылали на адрес команды гродненцы — такую акцию придумало руководство «Белпочты» и местные власти. Отметился на празднике и фан-клуб команды, который подарил «Неману» гигантский вымпел. Лидер фан-клуба Сергей Емельянов, как и положено настоящему фанату, со сцены активно заводил толпу кричалками.
После вручения медалей и подарков со сцены сделали общее сэлфи, а затем хоккеисты пошли в народ давать автографы и фотографироваться со всеми желающими. Спортсмены находили картонные копии самих себя, расставленные в ряд вдоль аллеи, и, вешая им на шею медали, делали фото. В это время на сцене выступали девушки из команды поддержки «Айсберг» — официальной черлидерской команды «Немана».
Звездой вечера стала украинская рок-группа «Бумбокс». После концерта собравшихся ждал сюрприз — большой фейерверк.
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