С размахом отметил в Гродно свое шестое чемпионство хоккейный «Неман». На принадлежащей генеральному спонсору команды — Гродненской табачной фабрике — базе отдыха «Привал» встретились игроки, тренеры, болельщики и местные чиновники. С хоккеистами можно было общаться и делать сэлфи, а настоящим подарком для фанатов стал концерт украинской рок-группы «Бумбокс» и фейерверк.





В финале плей-офф Кубка президента в марте 2017 гродненский «Неман» четыре раза подряд победил столичную «Юность» и тем самым стал чемпионом Беларуси. Ранее в сериях плей-офф «Неман» также со счетом 4:0 побеждал «Лиду» и «Гомель». В следующем сезоне «Неман» представит Беларусь в Лиге чемпионов.

К сцене, на которой должны были чествовать чемпионов, проложили красную ковровую дорожку, вдоль нее собрались десятки самых преданных фанатов. Ждать пришлось около получаса, в это время ведущие провели среди гостей викторину на знание истории команды. Зрителям задавали вопросы простые — как первоначально называлась команда и когда получила современное название, и посложнее, например, про размеры коньков игроков и их дни рождения. Лучшие моменты минувшего сезона можно было вспомнить благодаря видео, которое показали перед приездом команды.

Виновники торжества прошли к сцене под оглушительные аплодисменты. В этот вечер они сменили хоккейную форму на элегантные пиджаки и бабочки.













Капитан Андрей Коршунов первым делом поблагодарил болельщиков за поддержку в течение всего сезона: «Болельщики — наш шестой полевой игрок».

Главный тренер «Немана» Сергей Пушков признался, что чувствует себя, как на премии Оскар, где принято благодарить со сцены близких. И тут же добавил, что команда — это его семья. По просьбе ведущей Пушков повторил свое любимое слово, которым обращается к команде: «Молодчики».





Медалями награждали команду председатель белорусской федерации хоккея Игорь Рачковский, председатель областной федерации хоккея Игорь Жук и председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Им же в знак благодарности вручили специальные подарки от команды.





На сцену вынесли более 3000 писем хоккеистам. Их с 10 апреля высылали на адрес команды гродненцы — такую акцию придумало руководство «Белпочты» и местные власти. Отметился на празднике и фан-клуб команды, который подарил «Неману» гигантский вымпел. Лидер фан-клуба Сергей Емельянов, как и положено настоящему фанату, со сцены активно заводил толпу кричалками.



Лидер фан-клуба «Немана» Сергей Емельянов

После вручения медалей и подарков со сцены сделали общее сэлфи, а затем хоккеисты пошли в народ давать автографы и фотографироваться со всеми желающими. Спортсмены находили картонные копии самих себя, расставленные в ряд вдоль аллеи, и, вешая им на шею медали, делали фото. В это время на сцене выступали девушки из команды поддержки «Айсберг» — официальной черлидерской команды «Немана».

Звездой вечера стала украинская рок-группа «Бумбокс». После концерта собравшихся ждал сюрприз — большой фейерверк.













