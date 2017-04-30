Если предложить норвежцу построить дом из газосиликата, то он скорее всего очень сильно удивится: зачем строить из блоков? Потомки викингов в большинстве своем живут именно в каркасных домах. И нет у них фобий по поводу мышей в утеплителе или поваленных ветром стен. Может быть, они строят как-то по-другому? Мы общались с человеком, который 8 лет провел в Норвегии на стройках. Он говорит, что норвежский каркасный дом и белорусский и в самом деле отличаются.

Повод для удивления

Максим уехал работать в Норвегию в 2008 году. Там он быстро нашел себе применения — устроился в фирму по строительству и ремонту домов. Полученный строительный опыт в Беларуси оказался востребованным — каркасные дома у нас как раз на пике популярности. Максим открыл небольшую фирму, которая, естественно, занимается строительством каркасных домом.

— В Норвегии на строительство выдают очень выгодные кредиты на очень длительный период, — рассказывает Максим. — Поэтому стоимость готового дома в 300 тысяч евро здесь никого не пугает. Естественно, у них дороже стоят материалы, гораздо выше оценивается труд строителя.



На стройке дома по скандинавской технологии

В тоже время Максим говорит, что когда изучал конкурентную среду, пришел к выводу, что среди всех каркасостроительных организаций очень мало тех, которые бы держались уже проверенных технологий — у всех свои «ноу-хау». Но больше всего его поразили цены у некоторых конкурентов — при таком качестве белорусские каркасные дома должны стоить на половину дешевле. Как можно дачу продавать по цене дома?

В чем же разница между норвежским и белорусским каркасами?

Дом для викинга



Фото дамдом.бел

Норвежцы живут в небольших по площади домах, «квадратов» на 130 -170. «Дорага и багата» здесь не строят. Внешне это обыкновенные одноэтажные дома с мансардой. Высота потолков в норвежском доме — 2,4 -2,5 м. На мансарде еще ниже. При этом среднестатистический норвежец мужского пола — под два метра ростом. Просто у дома с низкими потолками объем меньше, его легче и дешевле отопить. Стандартная планировка: открытая зона первого этажа с кухней, столовой и гостиной, на втором этаже — спальни.





Теплый фундамент

В это трудно поверить, но фундаменты для своих домов норвежцы сильно не заглубляют. Как все происходит: приезжает бульдозер, который снимает растительный грунт в пятне застройки. Засыпается гравий или щебень (не песок!), трамбуется. Далее под стены делается бетонная армированная подушка 20 см высотой и 60 шириной. Дальше совсем не по нашему — устанавливаются полые пенополистирольные блоки по периметру. Между собой они соединяются специальным замком. С наружной стороны блок идет уже с отделкой. Внутрь полостей заливается бетон. Сразу получается утепленная лента.



Фундаментный блок











































Однако на этом еще не все — внутрь фундамента засыпается щебень, ровняется и трамбуется. Укладывается гидроизоляция, потом укладывают плиты плотного экструдированного пенополистирола слоем 150−200 мм. Далее раскладывается арматурная сетка и все заливается бетоном. В итоге получается ровное основание-плита. С другой стороны фундамента делают теплую отмостку — пенополистирол по утрамбованной гравийной засыпке. Высота фундамента, если участок ровный без перепадов высоты — всего 60 см.



Норвежский дом под Минском, www.дамдом.бел

А вот свайных фундаментов Максим в Норвегии не видел — может потому, что грунты у них часто скальные. Ну или по той причине, что при свайном фундаменте трудно сделать теплый пол, а он в норвежских домах почти обязателен.





— Дело в том, что каркасные дома низкоинерционные, — объясняет Максим. — То есть быстро нагреваются, но и быстро остывают без работающей системы отопления. А бетонный пол служит отличным аккумулятором тепла. Более того, в норвежском каркасе можно встретить перегородки из кирпича, массивные печи, которые тоже работают как аккумуляторы тепла.

Норвежский каркас

Для каркаса применяют только калиброванный строганный брус техсушки. Для стропильных ферм часто используют клееную древесину. Если используется брус сечением больше 150мм — он тоже будет клееный.



Стена в разрезе

Жесткость каркасу обеспечивают укосины и верхний несущий ригель. Все строительные материалы производятся под стандартные размеры. Например, между центрами стоек каркаса — 60 см, между стойками — расстояние 55 см. Поэтому все утеплители имеют ширину 57,5 см — 2,5 см идет на сжатие. Его не нужно подрезать, он плотно становится между стоек каркаса. Материал для отделки кратен 60 — 1,20 м, 2,4 м. Отходов практически нет. У нас же производители под стандарты каркасного дома не работают — нет стандартного каркаса. Вся стройка подгоняется под размеры строительных материалов.











Плиты МДВП





Интересный нюанс — пропитками для деревянных элементов каркаса норвежцы не пользуются — так и строят каркасы без антисептиков.

Пирог норвежского каркаса тоже отличается от нашего. Он подчиняется главному правилу — паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу. Роль гидро-ветрозащиты выполняет плитный материал — МДВП (мягкая древесно-волокнистая плита). (У нас его тоже можно купить — «Steico», «Белтермо», «Изоплат»). Для наружных стен применяется материалы, пропитанные воском. Как правило, плиты имеют толщину от 30 мм, их снаружи крепят к стойкам каркаса. Кроме того, что это защита утеплителя в стенах, МДВП является дополнительным слоем утепления. Далее по норвежским нормам стены снаружи обшиваются водостойким гипсокартоном. Потом через рейку — деревянный фасад из не строганной доски. Это самый распространенный вид отделки. Почему не строганая? Чтобы краска лучше проникала в древесину. Перекрашиваются такие фасады раз в 10 лет.



Обрешетка под деревянный фасад по влагостойкому гипсокартону

Специальная «расческа» от проникновения грызунов в вентзазор

Изнутри стены стандартно зашиваются пароизоляцией с проклейкой швов.

В Норвегии никто вас не поймет, если вы спросите, а дышат ли стены? Они строят дома-термосы, и «дыхание», то есть воздухообмен, возможен лишь через приточную вентиляцию с рекуперацией. Только так, и никак по-другому.



Если внутри стен — эковата, то можно использовать специальную активную мембрану с небольшой паропроницаемостью. Такая стена будет работать как в деревянном доме

Изнутри стены обшиваются в обязательном порядке двумя слоями гипсокартона.

Стоит отметить, что обшивка каркаса ГКЛ с двух сторон — противопожарные нормы Норвегии (такие нормы действуют во всех скандинавских странах).

Минимальная толщина утеплителя в стенах — от 200 мм, в перекрытиях — 350 мм. В большинстве случаев это базальтовая вата, реже — эковата . Стоит сказать, что норвежцы очень сильно заботятся о теплосбережении — новые дома строятся по технологиям пассивных домов, с минимальных энергопотреблением.

Окна в домах — сплошь деревянные. Пластик можно встретить лишь в административных зданиях. Причем даже профили деревянных окон здесь делают с терморазрывом.



Еще дин нюанс — оформление внешних подоконников

На домах Норвегии вы не увидите нашу любимую металлочерепицу. Металл, за исключением качественного фальца, здесь не в чести. А вот что здесь любят по-настоящему, так это цементно-песчаную черепицу. За то, что она тяжелая, ну и конечно, дешевле керамической.





Чем греются норвежцы?

Норвегия — газодобывающая страна, но большинство частных домов отапливается электричеством. Газ по сравнению с электроэнергией очень дорог. К тому же у них распространена хуторская система поселений, и подвод газа к каждому хутору стоит больших денег. А вот киловатты норвежцы практически не считают — благодаря множеству гидро-, ветроэлектростанций, энергии в стране избыток и она дешевая. Об этом говорит тот факт, что норвежцы даже днем «забывают» выключать подсветку фасадов. В Норвегии активно переходят на электромобили и государство это поощряет -льготные кредиты на приобретение, бесплатная зарядка, парковки и автострады. Поэтому, наверное, в стране так много машин марок «Тесла».





В ближайшее время мы расскажем, как норвежцы ремонтируют каркасные дома, простоявшие более 40 лет.