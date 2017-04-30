С 4 по 6 мая в минском кинотеатре «Ракета» пройдет Cineticle Weekend. В программе покажут два лучших азиатских фильма постсоветского пространства 2016 года: кафкианскую хоррор-притчу «Чума в ауле Каратас» казахского сюрреалиста Адильхана Ержанова, жесткий якутский нуар «Мой убийца» Костаса Марсана, снятый в лучших традициях корейских триллеров и инди-драму «Охотники» Александра Селиверстова. Который, кстати, приедет в Минск ответить на вопросы зрителей.

« Чума в ауле Каратас » Когда: 4 мая, 19.00. Где: «Ракета». Режиссер: Адильхан Ержанов. О чем кино: В отдаленную казахскую деревню Каратас прибывает новый мэр с молодой женой. Он полон свежих идей, как обустроить жизнь обитателей глухого аула. Однако старая власть не жалует чужака, а сама деревня кажется ему вымершей. В Каратасе царит эпидемия — по симптомам болезнь похожа на бубонную чуму. Остатки поселенцев, науськанные местным доктором, не спешат за помощью и лечатся своей «методикой» — непрерывным ритуальным пиром и хтоническим маскарадом, ведь «веселье отгоняет болезнь».

Почему смотрим: «Лучший азиатский фильм» прошлогоднего Роттердамского кинофестиваля. Кафкианская хоррор-притча от казахского сюрреалиста Адильхана Ержанова, которого уже ставят в один ряд с Дэвидом Линчем и Эженом Ионеско. «Карикатурный реализм» — так определяет жанр своего фильма сам режиссер — в его руках рождается из многочисленных цитат и отсылок, вылавливать которые крайне любопытно, если вы — любитель немого кино, фильмов про зомби и сюрреализма.

Что пишут критики:

«[Грипп] - лишь исходная точка конструкции, которая в своем поверхностном слое считывается как антикоррупционная сатира, но таит в себе и сюрреалистическую притчу, и оруэлловскую антиутопию. Сочетая реализм с брехтовскими приемами отчужденного театра, а изобразительно решая фильм в тональности „Капричос“ Гойи, режиссер достигает большого художественного объема: картина воспринимается как сгусток разных исторических времен на одном и том же — назовем его постсоветским — пространстве», — Андрей Плахов, « Коммерсантъ ».

«Чума в ауле Каратас» — мощное образное высказывание о традициях и устоях консервативных обществ, о предрассудках, которые в буквальном смысле губят не только культуру, развитие, цивилизацию, но и самого человека. Рацио и разум в столкновении с архаикой обречены на уничтожение, что блестяще иронично обыграно в финальной сцене со шляпой", — Kinorama.by .

« Мой убийца » Когда: 5 мая, 19.00. Где: «Ракета». Режиссер: Костас Марсан. О чем кино: Молодой оперативник Джулус расследует убийство девушки. Вскоре находится подозреваемый, который признается в преступлении. Справедливость вроде бы торжествует, но Джулус замечает странности и нестыковки в закрытом деле. Несмотря на гнев начальства, он решает продолжить расследование. Цепочка событий приводит его в поселение золотодобытчиков, где постепенно всплывает наружу тайна погибшей девушки и её сестры-близняшки.

Почему смотрим: жесткий нуар Костаса Марсана «Мой убийца», снятый в лучших традициях корейских триллеров, — жанровый феномен не только якутской кинематографии, но и всего российского кино за 2016 год. Бум якутского кино уже стал настоящим местным феноменом и всерьез рассматривается мировыми кинофестивалями. Лучшее тому свидетельство — выдвижение фильма Марсана на «Золотой глобус». Приз фестиваля «Дух огня - 2017».

Что пишут критики:

«Мой убийца» — пробный камень, но при этом вовсе не наиболее самобытная из якутских картин. Скорее, самая универсальная, проще всего опознаваемая зрителем, не погруженным в национальный контекст (вместе с тем знакомящая с ним). В прямом смысле слова — верхушка айсберга", — Антон Долин, « Афиша Daily ».

«Якутский триллер разделен лингвистически и по смыслу: изредка переходя на русский, не объяснимая остальным россиянам жизнь течет по местным правилам — под влиянием безграничных просторов, азиатского кино и северной скромности. Здесь коротко говорят и быстро душат, убивают за секунду и бродят сутками, избегают пафоса и снимают по реальным событиям, игнорируя зону комфорта и красивости. Получается бешеный и одновременно тихий, живой и очень особенный фильм», — Алиса Таежная, The Village .

« Охотники »

Когда: 6 мая, 19.00. Где: «Ракета». Режиссер: Александр Селиверстов. О чем кино: Молодой романтик под грузом жизненных обстоятельств погружается в мир собственных фантазий, самым причудливым образом переплетающихся с реальной жизнью, все глубже удаляясь от действительности.

Почему смотрим: «Охотники» — дебютный фильм 32-летнего Александра Селиверстова. Фильм-мозаика и фильм-наваждение — амбициозное синефильское (с цитатами из Годара и оммажем Филиппу Гранрийе) и абсолютно независимое кино, легко и свободно обращающееся с киноформой, снятое без государственной поддержки. Это дикий карнавал воображения и в то же время очень интимное исследование природы человеческой памяти.

После показа состоится Q&A c режиссером Александром Селиверстовым.

Что пишут критики:

«Селиверстов осмелился лишить свой сюжет классического нарратива и поговорить со зрителем. Медитативный ритм и постоянные дискуссии героев подразумевают, что в какой-то момент зритель перестанет ждать нового поворота и подключится к разговору. Или хотя бы будет задавать себе те же вопросы, что персонажи задают друг другу. Эта полемика — автора и зрителя — самое важное, что происходит во время сеанса», — Kinorama.by .

«Герой этого фильма смотрит „Угрюмого“ Гранрийе. Кто-то может вспомнить чуть-чуть Линча, но в целом для фильма сложно придумать какие-то аналогии», — Сергей Дешин, журнал «Сеанс» .