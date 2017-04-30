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Заяц: мы хотели бы посмотреть на российское молочное производство
01.05.2017 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
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Министр уточнил, что проверка проводится по просьбе белорусской стороны на тех предприятиях, которые ранее не проверялись, с целью дальнейшего их открытия для российского рынка.
"Мы ждем квалифицированного заключения и понимания со стороны Россельхознадзора. На сегодняшний день ничего в нашей работе не изменилось. Мы работаем с теми же службами, с которыми работали и до этого. Хотелось бы только, чтобы эти службы слышали своих партнеров", — отметил Заяц.
© Sputnik Артем Житенев
Комментируя прозвучавший ранее в СМИ
"Мы хотели бы также побывать на российских предприятиях, чтобы посмотреть, как поставлена работа на молочных производствах. Но почему-то таких приглашений и предложений с российской стороны пока нет", — сказал Заяц.
Кроме того, министр сельского хозяйства и продовольствия в эфире
"Мы увеличили поставки мясомолочной продукции на рынки стран СНГ в 1,5 раза. В страны Океании и Азии в 3,9 раза. В США в 0,2 раза. В Китай в 1,5 раза. В Грузию — в 5 раз. Вот если мы по итогам работы 2016 года на рынки перспективных стран поставляли продукции за весь год на сумму 3,1 миллиона долларов, только за 3 месяца текущего года поставлено на сумму 2,9 миллиона долларов", — сказал Заяц.
Кроме того, в настоящее время увеличиваются объемы поставок молочной продукции в Сирию и Египет. На эти новые для Беларуси рынки планируется также поставлять мясо крупного рогатого скота, птицу, сухое молоко, масло и другую продовольственную продукцию, которая пользуется большим спросом на Африканском континенте, сообщил министр.
Комментарий министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца об увеличении поставок белорусской продукции слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Специалисты Россельхознадзора начинают очередную проверку белорусских производителей продовольствия, в свою очередь, белорусская сторона хотела бы побывать на...
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