Об очередной проверке белорусских производителей Россельхознадзором, которая стартует с 1 мая , сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

Министр уточнил, что проверка проводится по просьбе белорусской стороны на тех предприятиях, которые ранее не проверялись, с целью дальнейшего их открытия для российского рынка.

"Мы ждем квалифицированного заключения и понимания со стороны Россельхознадзора. На сегодняшний день ничего в нашей работе не изменилось. Мы работаем с теми же службами, с которыми работали и до этого. Хотелось бы только, чтобы эти службы слышали своих партнеров", — отметил Заяц.



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Комментируя прозвучавший ранее в СМИ отказ главы Россельхознадзора Сергея Данкверта работать с белорусскими предприятиями , Леонид Заяц подчеркнул, что Беларусь не создавала повода для подобного отказа.

"Мы хотели бы также побывать на российских предприятиях, чтобы посмотреть, как поставлена работа на молочных производствах. Но почему-то таких приглашений и предложений с российской стороны пока нет", — сказал Заяц.

Кроме того, министр сельского хозяйства и продовольствия в эфире "Беларусь 1" сообщил о том, что в первом квартале текущего года наша страна увеличила экспорт молочной продукции на 40 %. Такой масштабный прирост и дополнительный объем заработанных средств в 600 миллионов долларов произошел за счет освоения новых рынков Китая, Африки, Вьетнама и стран Персидского залива.

"Мы увеличили поставки мясомолочной продукции на рынки стран СНГ в 1,5 раза. В страны Океании и Азии в 3,9 раза. В США в 0,2 раза. В Китай в 1,5 раза. В Грузию — в 5 раз. Вот если мы по итогам работы 2016 года на рынки перспективных стран поставляли продукции за весь год на сумму 3,1 миллиона долларов, только за 3 месяца текущего года поставлено на сумму 2,9 миллиона долларов", — сказал Заяц.

Кроме того, в настоящее время увеличиваются объемы поставок молочной продукции в Сирию и Египет. На эти новые для Беларуси рынки планируется также поставлять мясо крупного рогатого скота, птицу, сухое молоко, масло и другую продовольственную продукцию, которая пользуется большим спросом на Африканском континенте, сообщил министр.

Комментарий министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца об увеличении поставок белорусской продукции слушайте на радио Sputnik Беларусь.