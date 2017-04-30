﻿ Заяц: мы хотели бы посмотреть на российское молочное производство. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заяц: мы хотели бы посмотреть на российское молочное производство

01.05.2017 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Об очередной проверке белорусских производителей Россельхознадзором, которая стартует с 1 мая, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

Министр уточнил, что проверка проводится по просьбе белорусской стороны на тех предприятиях, которые ранее не проверялись, с целью дальнейшего их открытия для российского рынка.

"Мы ждем квалифицированного заключения и понимания со стороны Россельхознадзора. На сегодняшний день ничего в нашей работе не изменилось. Мы работаем с теми же службами, с которыми работали и до этого. Хотелось бы только, чтобы эти службы слышали своих партнеров", — отметил Заяц.

Заяц: мы хотели бы посмотреть на российское молочное производство
© Sputnik Артем Житенев
РФ разрешит ряду предприятий РБ возобновить поставки продуктов

Комментируя прозвучавший ранее в СМИ отказ главы Россельхознадзора Сергея Данкверта работать с белорусскими предприятиями, Леонид Заяц подчеркнул, что Беларусь не создавала повода для подобного отказа.

"Мы хотели бы также побывать на российских предприятиях, чтобы посмотреть, как поставлена работа на молочных производствах. Но почему-то таких приглашений и предложений с российской стороны пока нет", — сказал Заяц.

Кроме того, министр сельского хозяйства и продовольствия в эфире "Беларусь 1" сообщил о том, что в первом квартале текущего года наша страна увеличила экспорт молочной продукции на 40 %. Такой масштабный прирост и дополнительный объем заработанных средств в 600 миллионов долларов произошел за счет освоения новых рынков Китая, Африки, Вьетнама и стран Персидского залива.

"Мы увеличили поставки мясомолочной продукции на рынки стран СНГ в 1,5 раза. В страны Океании и Азии в 3,9 раза. В США в 0,2 раза. В Китай в 1,5 раза. В Грузию — в 5 раз. Вот если мы по итогам работы 2016 года на рынки перспективных стран поставляли продукции за весь год на сумму 3,1 миллиона долларов, только за 3 месяца текущего года поставлено на сумму 2,9 миллиона долларов", — сказал Заяц.

Кроме того, в настоящее время увеличиваются объемы поставок молочной продукции в Сирию и Египет. На эти новые для Беларуси рынки планируется также поставлять мясо крупного рогатого скота, птицу, сухое молоко, масло и другую продовольственную продукцию, которая пользуется большим спросом на Африканском континенте, сообщил министр.

Комментарий министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца об увеличении поставок белорусской продукции слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты Россельхознадзора начинают очередную проверку белорусских производителей продовольствия, в свою очередь, белорусская сторона хотела бы побывать на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске покажут независимое казахское и якутское кино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика