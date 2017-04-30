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Япония впервые задействовала свой самый большой военный корабль

01.05.2017 11:53 — Разное | Tut.by  
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Крупнейший корабль морских сил самообороны Японии будет охранять американские суда снабжения, которые сопровождают авианосец «Карл Винсон» в походе к Корейскому полуострову. Это первая операция Японии после изменения законодательства о роли вооруженных сил страны.

Вертолетоносец «Идзумо» будет задействован для охраны судна, которое сейчас направляется для дозаправки кораблей ВМС США, в том числе авианосца «Карл Винсон», который в субботу достиг берегов Корейского полуострова и начал совместные маневры с южнокорейским флотом.

Операция проходит на фоне резкого обострения ситуации на полуострове. В минувшую субботу КНДР вновь осуществила тестовый запуск баллистической ракеты.

Эсминец-вертолетоносец «Идзумо», сообщает японская пресса, вышел с базы ВМС США Йокосука, к югу от Токио. Он должен встретиться с американским судном и сопроводить его до острова Сикоку.

Использование японского корабля в операции сопровождения станет первым случаем применения японского флота после подписания премьером Синдзо Абэ в 2015 году закона, впервые после Второй мировой позволившего использовать силы самообороны Японии за пределами страны или в интересах союзников. Он вступил в силу в этом году.

До этого конституцией Японии, принятой в 1947 году, прямо запрещалось использовать вооруженные силы в любых целях, кроме самообороны. «Народ Японии навсегда отказывается от войны как от суверенного права нации», — говорится в конституции.


Японский эсминец вышел из порта Йокосука, где расположена база ВМС США. Изображение: Reuters TV / bbc.com

28 апреля в официальном «Твиттере» флота США было опубликовано видео, на котором «Карл Винсон» пересекает Филиппинское море в сопровождении группы японских эсминцев.

Утром в субботу незадолго до прибытия авианосца в регион Корейского полуострова Северная Корея произвела очередной тестовый запуск баллистической ракеты. Президент США Дональд Трамп в «Твиттере» отметил, что это было сделано несмотря на протесты главного партнера КНДР — Китая.

«Северная Корея проявила неуважение к пожеланиям Китая и его глубокоуважаемого президента Си Цзиньпина, когда запустила сегодня, хоть и неудачно, ракету. Плохо!» — прокомментировал действия КНДР Трамп.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Совбезе ООН заявил, что США открыты для переговоров с южнокорейскими властями, если те будут готовы обсуждать «правильную повестку».

В то же время, предупредил Тиллерсон, США готовы прибегнуть и к силе. Он призвал страны-члены Совбеза оказывать дипломатическое давление на КНДР.

В субботу в регион к юго-востоку от Японии прибыл французский десантный корабль для проведения в регионе совместных с кораблями США и Британии маневров. На прошлой неделе Китай спустил на воду первый авианосец собственной разработки, также увеличив свое военное присутствие в регионе.

 
 
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Операция проходит на фоне резкого обострения ситуации на полуострове.

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