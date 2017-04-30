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Котенок, найденный в коробке салфеток, стал звездой соцсетей
Котенок по кличке Шанель потерялся. Хозяева целый час искали его по всему дому, пока не обнаружили внутри коробки с салфетками. Фотографии пропажи опубликовала в
Выяснилось, что Шанель забралась в коробку с салфетками и уснула там. «Единственная причина, по которой мы вообще нашли ее — мой дедушка пошел за салфеткой», — написала девушка.
Твит о находке получил вирусную популярность: за двое суток им поделилось более 240 тысяч человек. На Reddit
Стремление забираться в коробки — распространенная черта домашних котов. Причина кроется в безопасности и желании иметь хороший обзор. «Когда кошка отдыхает, она хочет чувствовать себя защищенной, но также иметь возможность оглядываться вокруг», —
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Выяснилось, что Шанель забралась в коробку с салфетками и уснула там.
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