Котенок по кличке Шанель потерялся. Хозяева целый час искали его по всему дому, пока не обнаружили внутри коробки с салфетками. Фотографии пропажи опубликовала в Twitter американская модель Бритни Ортиз, на них обратило внимание издание Mashable .



Изображение: Britney Diane / twitter.com



Изображение: Britney Diane / twitter.com



Изображение: Britney Diane / twitter.com

Выяснилось, что Шанель забралась в коробку с салфетками и уснула там. «Единственная причина, по которой мы вообще нашли ее — мой дедушка пошел за салфеткой», — написала девушка.

Твит о находке получил вирусную популярность: за двое суток им поделилось более 240 тысяч человек. На Reddit устроили «фотошоп-битву», помещая котенка в опасные и неожиданные места.



Изображение: reddit.com



Изображение: reddit.com

Стремление забираться в коробки — распространенная черта домашних котов. Причина кроется в безопасности и желании иметь хороший обзор. «Когда кошка отдыхает, она хочет чувствовать себя защищенной, но также иметь возможность оглядываться вокруг», — объяснял Джон Брэдшоу, специалист по кошачьей психологии и автор книги Cat Sense.