|
Фотофакт: май начался в Логойском районе со снега
01.05.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мая — Sputnik. Синоптики обещали на 1 мая неустойчивый и контрастный характер погоды.
В Логойском районе в понедельник утром выпал снег. В социальных сетях по этому поводу шутят, что в Беларуси идет шестой месяц зимы.
По информации Гидрометцентра, в Минске 1 мая будет облачно с прояснениями, велика вероятность дождя. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +4..+6°С, максимальная днем +9..+11°С (ощущается, как +4..+6°С).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларусь на 1 мая неожиданно вернулась зима со снегом.
|
Архив (Разное)
Комментарии