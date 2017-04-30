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Фотофакт: май начался в Логойском районе со снега

01.05.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мая — Sputnik. Синоптики обещали на 1 мая неустойчивый и контрастный характер погоды.

В Логойском районе в понедельник утром выпал снег. В социальных сетях по этому поводу шутят, что в Беларуси идет шестой месяц зимы.

​По информации Гидрометцентра, в Минске 1 мая будет облачно с прояснениями, велика вероятность дождя. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +4..+6°С, максимальная днем +9..+11°С (ощущается, как +4..+6°С).

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларусь на 1 мая неожиданно вернулась зима со снегом.

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