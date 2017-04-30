МИНСК, 1 мая — Sputnik. Синоптики обещали на 1 мая неустойчивый и контрастный характер погоды.

В Логойском районе в понедельник утром выпал снег. В социальных сетях по этому поводу шутят, что в Беларуси идет шестой месяц зимы.

В Логойском районе шёл третий месяц весны, но погода @nadvorie лучше не становилась) pic.twitter.com/B24tCknyDj — Юрий Владимирович (@Center_by) May 1, 2017

​По информации Гидрометцентра, в Минске 1 мая будет облачно с прояснениями, велика вероятность дождя. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +4..+6°С, максимальная днем +9..+11°С (ощущается, как +4..+6°С).