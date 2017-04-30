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Сергей Костицын покинул минское "Динамо" и вернулся в "Торпедо"

01.05.2017 13:17 — Разное | Tut.by  
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Форвард сборной Беларуси Сергей Костицын покинул минское «Динамо» и заключил контракт с нижегородским «Торпедо».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В прошлом сезоне нападающий провел за «зубров» 50 встреч, в которых отметился 28 (5+23) очками.

Годом ранее он набрал 24 (12+12) баллов в 62 играх за «Торпедо».

Сейчас Костицын-младший готовится к чемпионату мира в составе сборной Беларуси.

 
 
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Форвард сборной Беларуси Сергей Костицын покинул минское "Динамо" и заключил контракт с нижегородским "Торпедо".

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