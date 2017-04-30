Форвард сборной Беларуси Сергей Костицын покинул минское «Динамо» и заключил контракт с нижегородским «Торпедо».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В прошлом сезоне нападающий провел за «зубров» 50 встреч, в которых отметился 28 (5+23) очками.

Годом ранее он набрал 24 (12+12) баллов в 62 играх за «Торпедо».

Сейчас Костицын-младший готовится к чемпионату мира в составе сборной Беларуси.