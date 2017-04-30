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Сергей Костицын покинул минское "Динамо" и вернулся в "Торпедо"
Форвард сборной Беларуси Сергей Костицын покинул минское «Динамо» и заключил контракт с нижегородским «Торпедо».
В прошлом сезоне нападающий провел за «зубров» 50 встреч, в которых отметился 28 (5+23) очками.
Годом ранее он набрал 24 (12+12) баллов в 62 играх за «Торпедо».
Сейчас Костицын-младший готовится к чемпионату мира в составе сборной Беларуси.
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Форвард сборной Беларуси Сергей Костицын покинул минское "Динамо" и заключил контракт с нижегородским "Торпедо".
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