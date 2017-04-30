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В последний день апреля байкеры с размахом открыли новый мотосезон . Международный мотофестиваль H.O.G. Spring Challenge начался возле Кургана Славы, где встретились более тысячи байкеров из 10 стран. Далее колонна байкеров проехала по проспекту Победителей в Минске .

Возглавили колонну помощник президента по национальной безопасности и старший сын главы государства Виктор Лукашенко и министр внутренних дел Игорь Шуневич. На мотоцикле Виктора Лукашенко были белорусский и российский флаги .

Мероприятия, приуроченные к открытию мотосезона, проходили одновременно на 10 площадках в центре столицы с живой музыкой, летающими мотоциклистами, мотоэстафетой и средневековым "былинным" квестом.



© Sputnik / Виктор Толочко H.O.G. Spring Challenge: зато как погуляли 14

Подробнее об открытии нового мотосезона на радио Sputnik Беларусь рассказал один из его активных участников — руководитель минского отделения "H.O.G. Minsk Chapter Belarus" Алексей Одаренко.

"Это первое мероприятие, которое прошло без дождя. Самые дальние гости, которые прибыли к нам своим ходом, это ребята из Екатеринбурга. Были Краснодар, Ростов, Санкт-Петербург, Москва, польские и финские "горячие парни". Я надеюсь, что открытие приобретет такой же полномасштабный формат, как и закрытие сезона", — рассказал Одаренко.

Собеседник отметил, что по предварительной оценке МВД Беларуси, в открытии мотосезона приняли участие более 4 тысяч байкеров.

"Тот формат, который сложился в Беларуси и на открытии и на закрытии, для европейских стран является уникальным по своей структуре, потому что происходит с душевностью, которая и является символом мероприятия. И всегда ищутся новые формы и новые средства выражения", — отметил собеседник Sputnik.

В частности, неизгладимое впечатление на зрителей, пришедших на площадку около Футбольного манежа, произвели выступления мотоциклетных фристайлистов, их невероятные прыжки и пируэты, сказал Одаренко.

"Кроме того, был придуман квест в былинном стиле для наших дружин, в котором участвовали все приехавшие "хоги". В квесте надо было, например, 40 секунд продержаться на вращающемся быке. Или в дыму пробежать по бревну в полном обмундировании, боярской шапке и со щитом. Команда из семи человек должна была перелезть через 3-метровую стену. То есть веселая, задорная, молодецкая удаль", — рассказал Одаренко.

Собеседник Sputnik также подчеркнул, что масштабное мероприятие прошло без каких-либо инцидентов с представителями Госавтоинспекции.



© Sputnik / Александр Шурмелев МВД об агрессивной езде и экзаменах для байкеров

"Я, например, на дороге не делаю никакой разницы, будь то мотоциклист, велосипедист, пешеход или автомобилист. Мы все участники дорожного движения. Не знаю, почему получаются такие громкие отклики именно в адрес мотоциклистов. Может, потому что у нас короткий сезон, и не все успевают привыкнуть друг к другу. Никогда у нас не было с ГАИ каких-то глобальных инцидентов, и на этот раз все прошло гладко, чинно, благородно", — подчеркнул собеседник.

Мероприятие организовано клубом H.O.G. Iron Birds при поддержке Harley-Davidson России и СНГ, Минского городского исполнительного комитета, УГАИ МВД Республики Беларусь и направлено на укрепление дружеских отношений между странами и развитие туризма в Беларуси.

Беседу об открытии мотосезона с его участником, руководителем минского отделения "H.O.G. Minsk Chapter Belarus" Алексеем Одаренко слушайте на радио Sputnik Беларусь.