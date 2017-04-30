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"Чинно и благородно": как байкеры открывали новый мотосезон в Минске
01.05.2017 13:23 — Разное | Sputnik Беларусь
В последний день апреля
Возглавили колонну помощник президента по национальной безопасности и старший сын главы государства Виктор Лукашенко и министр внутренних дел Игорь Шуневич.
Мероприятия, приуроченные к открытию мотосезона, проходили одновременно на 10 площадках в центре столицы с живой музыкой, летающими мотоциклистами, мотоэстафетой и средневековым "былинным" квестом.
© Sputnik / Виктор Толочко
Подробнее об открытии нового мотосезона на радио Sputnik Беларусь рассказал один из его активных участников — руководитель минского отделения "H.O.G. Minsk Chapter Belarus" Алексей Одаренко.
"Это первое мероприятие, которое прошло без дождя. Самые дальние гости, которые прибыли к нам своим ходом, это ребята из Екатеринбурга. Были Краснодар, Ростов, Санкт-Петербург, Москва, польские и финские "горячие парни". Я надеюсь, что открытие приобретет такой же полномасштабный формат, как и закрытие сезона", — рассказал Одаренко.
Собеседник отметил, что по предварительной оценке МВД Беларуси, в открытии мотосезона приняли участие более 4 тысяч байкеров.
"Тот формат, который сложился в Беларуси и на открытии и на закрытии, для европейских стран является уникальным по своей структуре, потому что происходит с душевностью, которая и является символом мероприятия. И всегда ищутся новые формы и новые средства выражения", — отметил собеседник Sputnik.
В частности, неизгладимое впечатление на зрителей, пришедших на площадку около Футбольного манежа, произвели выступления мотоциклетных фристайлистов, их невероятные прыжки и пируэты, сказал Одаренко.
"Кроме того, был придуман квест в былинном стиле для наших дружин, в котором участвовали все приехавшие "хоги". В квесте надо было, например, 40 секунд продержаться на вращающемся быке. Или в дыму пробежать по бревну в полном обмундировании, боярской шапке и со щитом. Команда из семи человек должна была перелезть через 3-метровую стену. То есть веселая, задорная, молодецкая удаль", — рассказал Одаренко.
Собеседник Sputnik также подчеркнул, что масштабное мероприятие прошло без каких-либо инцидентов с представителями Госавтоинспекции.
© Sputnik / Александр Шурмелев
"Я, например, на дороге не делаю никакой разницы, будь то мотоциклист, велосипедист, пешеход или автомобилист. Мы все участники дорожного движения. Не знаю, почему получаются такие громкие отклики именно в адрес мотоциклистов. Может, потому что у нас короткий сезон, и не все успевают привыкнуть друг к другу. Никогда у нас не было с ГАИ каких-то глобальных инцидентов, и на этот раз все прошло гладко, чинно, благородно", — подчеркнул собеседник.
Мероприятие организовано клубом H.O.G. Iron Birds при поддержке Harley-Davidson России и СНГ, Минского городского исполнительного комитета, УГАИ МВД Республики Беларусь и направлено на укрепление дружеских отношений между странами и развитие туризма в Беларуси.
Беседу об открытии мотосезона с его участником, руководителем минского отделения "H.O.G. Minsk Chapter Belarus" Алексеем Одаренко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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