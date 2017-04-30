Континентальная хоккейная лига опубликовала списки игроков, у которых сегодня закончились контракты с клубами.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Неограниченно свободными агентами стали 16 хоккеистов «Динамо»: вратари Бен Скривенс, Ян Шелепнев, защитники Марк-Андре Граньяни, Дмитрий Знахаренко, Павел Казакевич, Никита Устиненко Никита Мицкевич и нападающие Артем Волков, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Сергей Костицын, Андрей Стась, Фредрик Петтерссон, Александр Кулаков и Станислав Лопачук.

Эти игроки больше не имеют никаких обязательств перед «Динамо». Они могут вести переговоры с любыми клубами КХЛ. Сергей Костицын уже подписал контракт с «Торпедо».

Статус «ограниченно свободных агентов» получили вратарь Михаил Карнаухов, защитники Кирилл Готовец, Роман Граборенко, Илья Шинкевич и нападающие Данила Карабань, Сергей Дрозд, Аарон Палушай.

Если эти хоккеисты решат перейти в другой клуб КХЛ, то минское «Динамо» получит компенсацию. При этом они имеют право без денежной компенсации подписать контракт с командами других лиг.

Таким образом, до открытия трансферного окна минское «Динамо» не продлило контракт ни с одним хоккеистом. Контракты с «зубрами» на следующий сезон имеют вратарь Кевин Лаланд, защитники Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов, Кристиан Хенкель и форварды Мэтт Эллисон, Роб Клинкхаммер, Александр Матерухин, Александр Павлович и Андрей Степанов.