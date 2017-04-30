На автодороге М3 Минск-Витебск загорелась фура. Очевидцы попытались потушить пожар своими силами, но огонь перекинулся на груз, пишет сайт



Фото: pln.by

Пожар произошел в 12:14 на 48 километре автодороги М3 Минск-Витебск. Грузовик перевозивший алюминиевый профиль загорелся во время движения. Водитель остановился и пытался потушить самостоятельно, но несмотря на помощь других участников дорожного движения сбить пламя огнетушителями не удалось, сообщается на сайте pln.by .

Спасатели были на месте через 12 минут после сообщения, но кабина уже была полностью охвачен огнём, начинал гореть груз. Одной из основных причин пожара рассматривается короткое замыкание электропроводки.



Фото: pln.by



Фото: pln.by



Фото: pln.by