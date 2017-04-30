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Между Плещеницами и Хатынью горела фура с алюминием
На автодороге М3 Минск-Витебск загорелась фура. Очевидцы попытались потушить пожар своими силами, но огонь перекинулся на груз, пишет сайт
Пожар произошел в 12:14 на 48 километре автодороги М3 Минск-Витебск. Грузовик перевозивший алюминиевый профиль загорелся во время движения. Водитель остановился и пытался потушить самостоятельно, но несмотря на помощь других участников дорожного движения сбить пламя огнетушителями не удалось, сообщается на сайте
Спасатели были на месте через 12 минут после сообщения, но кабина уже была полностью охвачен огнём, начинал гореть груз. Одной из основных причин пожара рассматривается короткое замыкание электропроводки.
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Огонь попытались потушить очевидцы, но огонь перекинулся на груз.
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