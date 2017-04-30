Нападающий ЦСКА Джефф Платт попросил клуб перезаключить с ним контракт на новых условиях, сообщает « Р-Спорт ».



Джефф Платт. Фото: cska-hockey.ru

«По просьбе Платта его контракт, рассчитанный до 30 апреля 2018 года, перезаключен на новых условиях. Ранее он был оформлен на белорусский паспорт игрока, теперь — на канадский», — заявили в пресс-службе ЦСКА.

Напомним, что Платт вернулся в армейский клуб по ходу прошлого сезона. В 28 играх он набрал 11 (9+2) очков по системе «гол+пас».

Форвард отказался приехать в сборную Беларуси накануне чемпионата мира, сославшись на травму.