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По просьбе Платта он будет значиться в ЦСКА канадцем, а не белорусом
Нападающий ЦСКА Джефф Платт попросил клуб перезаключить с ним контракт на новых условиях, сообщает «
«По просьбе Платта его контракт, рассчитанный до 30 апреля 2018 года, перезаключен на новых условиях. Ранее он был оформлен на белорусский паспорт игрока, теперь — на канадский», — заявили в пресс-службе ЦСКА.
Напомним, что Платт вернулся в армейский клуб по ходу прошлого сезона. В 28 играх он набрал 11 (9+2) очков по системе «гол+пас».
Форвард отказался приехать в сборную Беларуси накануне чемпионата мира, сославшись на травму.
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Нападающий ЦСКА Джефф Платт попросил клуб перезаключить с ним контракт на новых условиях, сообщает "Р-Спорт".
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