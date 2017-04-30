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Стариковский о претензиях Ханка: он использует дыры в законодательстве

01.05.2017 16:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В телевизионном ток-шоу, посвященном скандальному запрету Эдуарда Ханка на исполнение его песен Ядвигой  Поплавской и Анатолием Ярмоленко, было отмечено несовершенство белорусской законодательной базы по авторскому праву, которое не учитывает права исполнителей и аранжировщиков, рассказал на радио Sputnik Беларусь музыкальный продюсер Руслан Стариковский.

"Это и права на аранжировку, и права исполнителя, потому что у Ядвиги Поплавской оригинальнейший тембр, который на 50%, если не больше, сделал успех "Малиновки", как и аранжировка Александра Тихановича. Но получается, что в нашем законодательстве есть только одна сторона. Ханок запретил композиторскую часть и песни действительно можно убрать из всех эфиров", — рассказал Стариковский.

Стариковский о претензиях Ханка: он использует дыры в законодательстве
© Sputnik Андрей Александров
Обиды Эдуарда Ханка и реакция артистов

В той же Европе, по словам продюсера, законодательство охраняет цельное произведение. Например, учитывается ситуация, в которой могут поругаться участники группы или композитор с поэтом, и тогда может разрушиться целостность песни, чего происходить не должно.

"Получается, что проблема в самом законодательстве. Раз уж существует песня, давайте ее просто не трогать. Когда принимали закон в 2011 году, наверное, нужно было прописать, что все песни, которые были изданы до 2011 года, остаются как есть, а с 2011 года давайте включим новый механизм", — отметил Стариковский.

Именно эту законодательную лазейку, по мнению продюсера, и использует в сложившейся конфликтной ситуации Эдуард Ханок, который внимательно следит за судебными коллизиями по авторским правам в других странах.

"Яркий пример с Александром Солодухой. Он продал ему песню в начале 90-х за 3 тысячи долларов. Но Солодуха тогда не понимал, что надо было подписать договор. Вот я купил, заплатил, и этого достаточно. Песня раскрутилась, и Ханок посчитал, что мало взял, и потребовал еще 50 тысяч. Сошлись на 25-ти. Был бы договор, Солодуха сказал бы "до свидания". Причем в этой истории нет обратной стороны. Если бы песня не раскрутилась, исполнитель мог бы прийти и сказать, что переплатил", — рассказал Стариковский.

Стариковский о претензиях Ханка: он использует дыры в законодательстве
© Sputnik / Виктор Толочко
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Продюсер отметил, что в нынешнем законодательстве отсутствует механизм, по которому возможно было бы остановить вновь возникающие претензии Эдуарда Ханка к исполнителям его песен.

При этом, по словам Стариковского, необходимо помнить о том, что у песен есть авторы текстов либо их наследники, которые в случае запрета на исполнение лишаются своего авторского вознаграждения. Кроме того, этого же авторского вознаграждения за использование песен в теле- и радиоэфирах лишается и сам Эдуард Ханок, который выглядит в сложившейся ситуации "собакой на себе", сказал продюсер.

"Ирина Дорофеева сейчас депутат. И конечно, надо поднимать эту тему. У нас исполнитель, который живет только концертами, не получает авторское вознаграждение за свой вокал, хотя во всем мире такое есть", — отметил Стариковский.

По мнению музыкального продюсера, нынешняя скандальная история  может стать прецедентом для изменения законодательства об авторском праве с учетом всех лазеек, которые обнаружились в ходе разбирательства.

Беседу с музыкальным продюсером Руланом Стариковским слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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По мнению музыкального продюсера Руслана Стариковского, скандальный запрет Эдуарда Ханка на исполнение "народных хитов" из репертуара Ядвиги Поплавской и...

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