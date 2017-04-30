Исследований или статистики, касающихся того, где сидел человек в момент аварии и как это повлияло на исход ДТП, в Беларуси не ведется. Зато зарубежные эксперты регулярно эти вопросы изучают. Мы собрали эти исследования и попросили прокомментировать их председателя правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрия Важника. С некоторыми высказываниями он согласился, а с некоторыми — поспорил.





Председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник отмечает, что и к международным исследованиям стоит относиться с осторожностью: есть факторы, на которые мы можем повлиять, а на которые — нет.

— Например, мы можем пристегнуться, автомобиль будет оснащен подушкой безопасности — это все добавляет шансов выжить. На некоторые факторы мы не можем ни повлиять, ни спрогнозировать: нельзя заранее сказать, будет удар боковой или лобовой, а ведь это тоже влияет на исход аварии.

Автомобиль

Есть масса версий, что переднее пассажирское сиденье наиболее опасно. Так как в момент аварии водитель инстинктивно вывернет руль влево, уходя от удара при лобовом столкновении. Наиболее же безопасные места — за водителем.

— Но факт, что водитель при столкновении куда-то выворачивает руль и уходит от удара достаточно, спорный, я сомневаюсь, что кем-то проводились такие исследования, — говорит Юрий Важник. Он замечает, что пассажиры сзади практически никогда не пристегиваются — в отличие от пассажиров на переднем сиденье. Пристегнутый ремень повышает шансы выжить на 20−50%, еще 20% добавляет подушка безопасности. В то же время непристегнутый ремень (как это часто делают пассажиры заднего сиденья) уменьшает шансы выжить. Если пристегнулись и те, и те — то шансы примерно равны.













Маршрутка

Принцип тот же, что и в автомобиле: передние места рядом с водителем наиболее опасны. Усугубляет ситуацию то, что чаще всего в маршрутке пассажиры на передних рядах не пристегиваются. Нет полной уверенности в безопасности пассажирам и последних рядов — от удара сзади маршрутку может сплющить.

Безопасные места те, что расположены против движения — исчезает риск удариться о спинку сиденья спереди.









Туристический автобус

По аналогии с автомобилем или маршруткой — передние ряды и задние достаточно небезопасны. Так же есть версия, что занимать места у окошка, как бы этого ни хотелось, тоже довольно небезопасно — разбившееся стекло может порезать.









Троллейбус, автобус городской

Сложно говорить о том, какие места здесь наиболее опасные. Как правило, больше всего травм пассажиры общественного транспорта получают, если в момент аварии они стояли.









Поезд

Золотое правило пассажира железнодорожного транспорта: чем ближе к середине вагона, тем лучше. Чем ближе к середине состава поезда — тем лучше. Первые вагоны могут смяться от удара, последние — сойти с рельсов. К тому же есть версия, что места против хода поезда более безопасны, так как при столкновении вы не свалитесь с полки и не ударитесь.









Самолет

Больше всего эксперты спорят на счет безопасных мест в самолете. Ведь там шансы остаться в живых невелики. Единого мнения о безопасных местах в самолете нет. Основываясь на фактах, опубликованных на сайте «Популярная механика», наиболее безопасные места расположены у аварийных выходов. Это объясняется тем, что большинство аварий происходит при взлете и при посадке, поэтому шансов выбраться из самолета у тех, кто занял место у аварийных выходов, больше. Но здесь факторов, влияющих на то, останется ли пассажир в живых, очень много: например, сможет ли он в панике открыть аварийный выход? Еще часть ученых уверена, что безопаснее всего места, расположенные в хвостовой части самолета. Что тоже весьма спорно.







