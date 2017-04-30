Страшная трагедия разыгралась в Слониме. В ночь на 30 апреля в своем доме были убиты 61-летняя пенсионерка и 64-летний пенсионер. В совершении преступления подозревается постоянно проживавший с ними 17-летний внук .

Родители подростка давно живут раздельно: у матери другая семья в ОАЭ, отец занимается бизнесом в Минске. По данным правоохранительных органов, пенсионеры отдавали все лучшее внуку, проблем с деньгами не было, юноша учится в гимназии, его средний балл 7.

По словам задержанного внука убитых, все случилось накануне, 30 апреля, около полуночи. Взрослые обнаружили у него электронную сигарету, и, не зная, что это такое, решили, что это какие-то наркотики. Это вызвало гнев подростка. Он схватил нож и металлический совок, с их помощью убил бабушку и серьезно ранил дедушку. Пожилой мужчина просил вызвать скорую помощь, но юноша вместо этого взял в гараже топор и добил своего деда. Одежду и орудия убийства несовершеннолетний позже выбросил в болото у реки Щара.

"Далее юноша направился в Свято-Троицкий собор и сообщил священнику, что в дом якобы ворвались грабители в масках и совершили убийство. Прибывшие сотрудники милиции установили, что никаких грабителей не было, а убил пенсионеров их собственный внук. На данный момент он задержан", — рассказал Евгений Дудко.

Подозреваемый в убийстве несовершеннолетний задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал Sputnik, убитый пенсионер — это известный в Слониме скульптор Леонид Богдан. Он родился в Слониме, тут же жил и работал, построив дом и мастерскую. Бесплатно дарил городу и людям свои работы.

Леонид Богдан — автор бюстов своих знаменитых земляков, изображений Адама Мицкевича, Франциска Скорины, Михала Клеофаса Огинского, других видных представителей белорусской культуры и искусства.

Комментарий начальника отдела информации и пропаганды УВД Гродненского облисполкома Евгения Дудко слушайте на радио Sputnik Беларусь.