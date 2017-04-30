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Видеофакт: первомайский митинг оппозиции прошел в Минске
01.05.2017 17:18 — Разное | Sputnik Беларусь
Акция длилась около часа: участники собрались на Октябрьской площади в Минске, после чего ПРОШЛИ до Площади Независимости, где приняли резолюцию с требованиями демократизации и отмены учений "Запад-2017".
По оценкам правозащитников, участвовали в несанкционированной акции до нескольких сотен человек. Правоохранительные органы призывали собравшихся разойтись. Задержаний по итогам митинга не было, в итоге акция завершилась мирно на ступенях Красного Костела.
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Белорусская оппозиция собралась 1 мая на несанкционированную акцию в центре Минска. Смотрите на видео Sputnik, как прошел митинг в белорусской столице.
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