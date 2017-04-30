Акция длилась около часа: участники собрались на Октябрьской площади в Минске, после чего ПРОШЛИ до Площади Независимости, где приняли резолюцию с требованиями демократизации и отмены учений "Запад-2017".

По оценкам правозащитников, участвовали в несанкционированной акции до нескольких сотен человек. Правоохранительные органы призывали собравшихся разойтись. Задержаний по итогам митинга не было, в итоге акция завершилась мирно на ступенях Красного Костела.