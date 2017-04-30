﻿ Видеофакт: первомайский митинг оппозиции прошел в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: первомайский митинг оппозиции прошел в Минске

01.05.2017 17:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Акция длилась около часа: участники собрались на Октябрьской площади в Минске, после чего ПРОШЛИ до Площади Независимости, где приняли резолюцию с требованиями демократизации и отмены учений "Запад-2017".

По оценкам правозащитников, участвовали в несанкционированной акции до нескольких сотен человек. Правоохранительные органы призывали собравшихся разойтись. Задержаний по итогам митинга не было, в итоге акция завершилась мирно на ступенях Красного Костела.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская оппозиция собралась 1 мая на несанкционированную акцию в центре Минска. Смотрите на видео Sputnik, как прошел митинг в белорусской столице.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз погоды: уже со вторника 2 мая в Беларуси потеплеет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика