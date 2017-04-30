|
Вратарь "Динамо" Бен Скривенс может перейти в "Салават Юлаев"
Как сообщает
Эту информацию не стал опровергать генеральный директор российской команды Леонид Вайсфельд.
— Слышал, что Скривенс к вам в «Салават» собирается.
— Все может быть.
— Как же вы всех легионеров уместите?
— Так их же сколько хочешь можно иметь.
— Но придется кого-то в запасе все время оставлять.
— Разберемся.
В прошлом сезоне Скривенс провел за минское «Динамо» 60 матчей, отразив 91,6% бросков. Сегодня его контракт с «зубрами» завершился. Ранее гендиректор белорусского полпреда в КХЛ Анатолий Курилец заявил, что минчане хотят оставить канадского голкипера у себя в составе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает "Спорт-Экспресс", вратарь минского "Динамо" Бен Скривенс может перейти в уфимский "Салават Юлаев".
|
Архив (Разное)
Комментарии