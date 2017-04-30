﻿ Вратарь "Динамо" Бен Скривенс может перейти в "Салават Юлаев". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вратарь "Динамо" Бен Скривенс может перейти в "Салават Юлаев"

01.05.2017 18:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Как сообщает «Спорт-Экспресс», вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс может перейти в уфимский «Салават Юлаев».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Эту информацию не стал опровергать генеральный директор российской команды Леонид Вайсфельд.

— Слышал, что Скривенс к вам в «Салават» собирается.

— Все может быть.

— Как же вы всех легионеров уместите?

— Так их же сколько хочешь можно иметь.

— Но придется кого-то в запасе все время оставлять.

— Разберемся.

В прошлом сезоне Скривенс провел за минское «Динамо» 60 матчей, отразив 91,6% бросков. Сегодня его контракт с «зубрами» завершился. Ранее гендиректор белорусского полпреда в КХЛ Анатолий Курилец заявил, что минчане хотят оставить канадского голкипера у себя в составе.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает "Спорт-Экспресс", вратарь минского "Динамо" Бен Скривенс может перейти в уфимский "Салават Юлаев".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: первомайский митинг оппозиции прошел в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика