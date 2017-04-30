|
Фестиваль "Город красоты" прошел в Верхнем городе в Минске
01.05.2017 19:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Фестиваль "Город красоты" собрал зрителей, несмотря на холод. Минчанам и гостям города предлагали поучаствовать в викторине на знание тайных и памятных мест столицы, а мастера-парикмахеры всем желающим дарили новый образ.
Можно было просмотреть на коллекции взрослой и детской моды, а от холода спастись горячим чаем или, не устояв перед ароматами готовившегося шашлыка, отправиться есть под открытым небом.
Сколько бы ни было особенностей у Минска, красота – не последняя, доказали организаторы "Города красоты".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанам делали татуировки, стильные прически и стрижки и иными способами демонстрировали, что красота – один из важных брендов столицы Беларуси.
|
Архив (Разное)
Комментарии