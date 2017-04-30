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Фестиваль "Город красоты" прошел в Верхнем городе в Минске

01.05.2017 19:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Фестиваль "Город красоты" собрал зрителей, несмотря на холод. Минчанам и гостям города предлагали поучаствовать в викторине на знание тайных и памятных мест столицы, а мастера-парикмахеры всем желающим дарили новый образ.

Можно было просмотреть на коллекции взрослой и детской моды, а от холода спастись горячим чаем или, не устояв перед ароматами готовившегося шашлыка, отправиться есть под открытым небом.

Сколько бы ни было особенностей у Минска, красота – не последняя, доказали организаторы "Города красоты".

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанам делали татуировки, стильные прически и стрижки и иными способами демонстрировали, что красота – один из важных брендов столицы Беларуси.

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