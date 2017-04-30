Фестиваль "Город красоты" собрал зрителей, несмотря на холод. Минчанам и гостям города предлагали поучаствовать в викторине на знание тайных и памятных мест столицы, а мастера-парикмахеры всем желающим дарили новый образ.

Можно было просмотреть на коллекции взрослой и детской моды, а от холода спастись горячим чаем или, не устояв перед ароматами готовившегося шашлыка, отправиться есть под открытым небом.

Сколько бы ни было особенностей у Минска, красота – не последняя, доказали организаторы "Города красоты".