﻿ Модную коллекцию ХК "Динамо-Минск" презентовали в столице. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Модную коллекцию ХК "Динамо-Минск" презентовали в столице

01.05.2017 19:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Коллекцию брендированной одежды хоккейного клуба "Динамо-Минск" презентовали на площадке в Верхнем городе. Модный показ прошел в рамках фестиваля "Минск – город красоты". Всем, кто считал, что спорт и мода несовместимы, показали: хоккей может быть стильным, а его поклонниками спорта могут быть и дети, и взрослые.

Толстовки, куртки, майки, бейсболки, спортивные брюки, шапки с логотипом "Динамо" есть в гардеробе каждого настоящего болельщика. Демонстрировали коллекцию детская фэшн-группа Ann-Models.

Если вы испугались холода и не попали на модный показ, смотрите на видео Sputnik, как он прошел.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Презентация формы столичного хоккейного клуба прошла в понедельник 1 мая в Верхнем городе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Фестиваль "Город красоты" прошел в Верхнем городе в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика