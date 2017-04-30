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Модную коллекцию ХК "Динамо-Минск" презентовали в столице
01.05.2017 19:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Коллекцию брендированной одежды хоккейного клуба "Динамо-Минск" презентовали на площадке в Верхнем городе. Модный показ прошел в рамках фестиваля "Минск – город красоты". Всем, кто считал, что спорт и мода несовместимы, показали: хоккей может быть стильным, а его поклонниками спорта могут быть и дети, и взрослые.
Толстовки, куртки, майки, бейсболки, спортивные брюки, шапки с логотипом "Динамо" есть в гардеробе каждого настоящего болельщика. Демонстрировали коллекцию детская фэшн-группа Ann-Models.
Если вы испугались холода и не попали на модный показ, смотрите на видео Sputnik, как он прошел.
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Презентация формы столичного хоккейного клуба прошла в понедельник 1 мая в Верхнем городе.
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