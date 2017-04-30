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Сборная Беларуси по хоккею прервала серию из четырех поражений в Евровызове
Хокккеисты сборной Беларуси взяли реванш у команды Франции в повторном выездном матче Евровызова, который состоялся 1 мая в Бордо и стал заключительной репетицией перед стратующим 5 мая чемпионатом мира.
Беларусь — Франция — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Беларусь: Лаланд (Трус, 45.39), Хенкель — Шинкевич, С. Костицын — Ковыршин — А. Костицын; Денисов (А) — Граборенко, Лингле — Стась (К) — Павлович (А); Евенко — Стасенко, Стефанович — Шарангович — Когалев; Воробей, Парфеевец — Волков — Карабань.
Франция: Арди (Кеменер, 24.59, 59.02−59.41); Экефей — Малька, Бельмар — Руссель — Т. Да Коста; Манавьян — Беш, Трей — Ламперье — Флери; Ро — Жаниль, Дуэй — Менье — Перре; Шакиашвили — Трабише, Ритц — Реш — Клеро.
Шайбы: 1:0 — Ковыршин (С.Костицын, Денисов, 09.05), 2:0 — Павлович (А.Стась, Лингле, 33.14), 3:0 — Стефанович (Ковыршин, 37.04, в большинстве), 3:1 — С. Трей (44.05, штрафной бросок), 4:1 — Лингле (59.41, в пустые ворота).
Броски: 20−25 (3−5, 11−12, 6−8).
Штраф: 8−4.
Победив французов, белорусы прервали серию из четырех кряду поражений в Евровызове.
По итогам спаррингов будет сформирован окончательный состав команды на чемпионат мира.
(Будет дополнено).
Нынешней весной в ходе подготовки к чемпионату мира сборная Беларуси ранее провела еще 7 матчей Евровызова.
7 апреля. Латвия — Беларусь — 1:0.
8 апреля. Латвия — Беларусь — 0:3.
14 апреля. Беларусь — Германия — 3:1.
15 апреля. Беларусь — Германия — 1:2.
21 апреля. Беларусь — Швеция — 1:4.
22 апреля. Беларусь — Швеция — 1:5.
30 апреля. Франция — Беларусь — 3:1.
Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).
В штаб сборной Беларуси под началом Дэйва Льюиса вошли Владимир Буре, Олег Антоненко, Яри Каарела, Андрей Мезин, а также видеотренер Вячеслав Гусов.
Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.
5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь.
6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия.
8 мая. 17.15. Беларусь — Канада.
10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь.
12 мая. 21.15. Франция — Беларусь.
13 мая. 17.15. Словения — Беларусь.
16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.
В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды группы, худшая сборная утратит прописку в элитном дивизионе.
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Хокккеисты сборной Беларуси взяли реванш у команды Франции в повторном выездном матче Евровызова, который состоялся 1 мая в Бордо и стал заключительной репетицией...
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