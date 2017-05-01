После ответных поединков четвертьфинальной стадии определились все участники решающего этапа гандбольной Лиги чемпионов — «Финала четырех», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Впервые в квартет лучших клубов Старого Света пробился бывший соперник БГК имени Мешкова македонский «Вардар» из Скопье, дважды обыгравший еще одного оппонента чемпионов Беларуси немецкий «Фленсбург» — 26:24 (в гостях) и 35:27 (дома).

Соперник брестчан по SEHA-лиге венгерский «Веспрем» оказался сильнее французского «Монпелье» — 26:23 (дома) и 30:25 (в гостях).

В другом противостоянии представителей Венгрии и Франции гандболисты «Пари Сен-Жермен» победили по сумме двух встреч «Пик» из Сегеда — 30:27 (в гостях) и 30:30 (дома).

Испанская «Барселона» оказалась сильнее немецкого «Киля» — 26:28 (дома) и 23:18 (в гостях).

Жеребьевка пар «Финала четырех» состоится 2 мая, матчи пройдут 3−4 июня в Кельне.

В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал польский «Виве» из Кельце, переигравший в решающем поединке «Веспрем» в серии послематчевых пенальти.