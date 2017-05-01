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ГПК: на границе с Литвой – очереди, стоят более 690 фур

01.05.2017 20:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мая – Sputnik. Очереди образовались на белорусско-литовской границе вечером в понедельник, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

ГПК: на границе с Литвой – очереди, стоят более 690 фур
© Фото: Facebook / Госпогранслужба по Львовской области
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Очереди на границе сформировались в начале выходных, а 1 мая к вечеру они стали увеличиваться.

По данным ГПК, на вечер понедельника выезда из Беларуси в Литву ожидают 90 легковых автомобилей. Кроме того, выезда ожидают практически 700 грузовых фур. 

В пункте пропуска "Котловка" стоят 170 большегрузов, в "Каменном Логе" – 350, в "Бенякони" – 116, в "Привалке" – 61.

Еще 20 фур ожидают выезда в очереди на въезд в Беларусь из Польши, три – с территории Украины. На латвийско-белорусской границе стоят 65 грузовых автомобилей.

 
Теги: Минск
 
 
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Выезда в Литву вечером в понедельник ожидают около 90 легковых автомобилей и несколько сотен грузовых фур.

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