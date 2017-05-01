Коллекцию брендированной одежды хоккейного клуба "Динамо-Минск" презентовали на площадке в Верхнем городе. Модный показ прошел в рамках фестиваля "Минск – город красоты". Всем, кто считал, что спорт и мода несовместимы, показали: хоккей может быть стильным, а его поклонниками могут быть и дети, и взрослые.

Толстовки, куртки, майки, бейсболки, спортивные брюки, шапки с логотипом "Динамо" есть в гардеробе каждого настоящего болельщика. Демонстрировала коллекцию детская фэшн-группа Ann-Models.

Если вы испугались холода и не попали на модный показ, смотрите на видео Sputnik, как он прошел.