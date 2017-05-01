В Минске водитель на Renault врезался в столб. Об аварии на пересечении проспекта Независимосит и МКАД AUTO.TUT.BY сообщили очевидцы, информацию подтвердили в Минском городском управлении МЧС.



Фото предоставлено МГУ МЧС

По словам очевидцев, водитель Renault уходил от погони ГАИ, не справился с управлением и врезался в столб. Предположительно, 22-летний парень был нетрезв.



Фото предоставлено МГУ МЧС



Фото предоставлено МГУ МЧС

Чтобы достать водителя и пассажирку из искореженного авто, потребовалась помощь спасателей. Парня с травмами передали скорой, в больницу отправили и девушку — ей необходимо обследование.

В салоне автомобиля сотрудники МЧС обнаружили… живого ежа: он в аварии не пострадал, ежика выпустили в ближайшей лесополосе.



Фото предоставлено МГУ МЧС