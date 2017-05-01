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Кругосветное спокойствие «За полцены!»

02.05.2017 00:00 — Разное | Ежедневник  
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Кругосветное спокойствие «За полцены!»

Беспокойный отпуск и дома не в радость, а уж за рубежом спокойная уверенность — важнее важного.

Начинается отпускной сезон, и предложение Банка «Решение» «За полцены!» — это не просто акция… Это реальная забота о безопасности, спокойствии и уверенности своих клиентов, которые собираются в отпуск.

Подготовка к летнему отдыху начинается с экономии и сбора средств. Поэтому со 2 мая стоимость карт VISA Gold и VISA Platinum снижается на 50% для всех, кто открывает счёт в Банке «Решение». Это позволит сразу сэкономить от 2 до 50 единиц в американской или европейской валюте.

Что касается карт VISA Electron Chip и БЕЛКАРТ, то их в рамках акции Банк «Решение» будет выдавать бесплатно. Первоначальный минимальный взнос также уменьшен наполовину: ведь при подготовке к отпуску не всегда удобно расставаться с наличными, тем более что эти деньги не «замораживаются» на счете, а сразу же доступны владельцу для использования.

Вообще это сезонное предложение отличается демократичностью и широтой социально-экономического спектра. На любой бюджет клиента банк предлагает оптимальное решение от самой простой VISA Electron Chip до престижной VISA Platinum.

Для путешественников и отпускников особенно важно то, что, расплачиваясь банковской картой, нет необходимости менять наличную международную валюту на местную и при каждой покупке заниматься расчетами курса в уме. За что бы вы ни платили с помощью карточки, пересчёт суммы осуществляется Банком «Решение» по текущему рыночному курсу, а не «местным товарищем», в меняльной конторе, зачастую с дополнительными скрытыми комиссиями, о которых узнаешь уже после совершения обмена. Вам вообще не нужно заниматься поиском обменных пунктов и зависеть от графика их работы.

Каждый, кто расплачивается с помощью карты Банка «Решение» VISA Gold или VISA Platinum, становится участником программы лояльности, получая скидки и бонусы от авиакомпаний, гостиниц, ресторанов, магазинов и прочих продавцов услуг, которые участвуют в программе партнёрства глобальной платёжной системы.

Бронируете отель — клуб гостиниц-партнёров VISA на сайте www.hotels.com гарантирует высокое качество проживания и очень существенные скидки. Если же вы  обладатель VISA Platinum, то вам доступно страхование покупок, оплаченных этой картой и продление гарантийного срока приобретённых товаров.

Пользуясь банковской картой на отдыхе, вам не нужно беспокоиться о безопасности ваших денег, ведь, чтобы воспользоваться карточкой, нужно знать секретный пароль, который известен только владельцу карты.

Став владельцем банковской карточки, обязательно подключите интернет-банкинг или скачайте на свой смартфон приложение «Мобильный банк от Банка «Решение». С их помощью вы сможете легко управлять своими средствами с телефона или планшета в любую минуту 24 часа в сутки 7 дней в неделю и получать банковские услуги в любой точке мира - контроль баланса, просмотр операций по выписке, совершение электронных платежей, а также мгновенные переводы средств между своими карточками и другими карточками, выпущенными  Банком «Решение».

…. И пока Вы собираете документы для оформления поездки за рубеж, Банк «Решение» всем, кто заключает договор на получение карточки, в рамках акции «За полцены!» даром, то есть без уплаты комиссионного вознаграждения, предоставляет выписку по счёту или справку о наличии счета для предоставления в посольства.

Потому что не только отпуск, но и подготовка к нему должны быть спокойными и приятными.

 
 
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