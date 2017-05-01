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Что такое беспилотная авиация и как она используется в Беларуси

02.05.2017 08:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Общественное объединение "Белорусская федерация беспилотной авиации" создано в Беларуси чуть более месяца назад, и пока вокруг использования гражданских беспилотников в нашей стране существует абсолютный правовой вакуум, отметил Глеб Бондарик в беседе с ведущими радио Sputnik Беларусь.

"Я сам занимаюсь эксплуатацией беспилотников в качестве хобби и для бизнеса уже более 5 лет, и в этом году мы с коллегами пришли к выводу, что надо как-то организовываться и налаживать контакты с властными структурами, чтобы понять, как использовать беспилотники", — рассказал Бондарик.

Пока использование беспилотных летательных аппаратов в Беларуси происходит в соответствии с указом президента №81, разработанным Министерством обороны страны. Кроме того, до тех пор, пока не будут приняты поправки в Авиационный кодекс Республики Беларусь, было принято решение приравнять беспилотники к авиамоделям.

Что такое беспилотная авиация и как она используется в Беларуси
© Sputnik/ Роман Шантар
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"В первую очередь, нужно изучить карту запретных зон в нашей стране. На данный момент их 16. Эта карта есть на сайте Минобороны. В соответствии с указом, вне этих зон вы можете не далее ста метров и в пределах видимости использовать этот беспилотник", — рассказал Бондарик.

Пока еще одной правовой проблемой остается проведение съемок с использованием беспилотников. Предварительно проработан регламент, в соответствии с которым за 3-4 рабочих дня до проведения съемки подается заявка в Минобороны, и в случае согласования проводится съемка. После проведения съемки уже готовое видео передается в оборонное ведомство на просмотр. Подобная схема создает неудобства, однако более четкого законодательства в отношении беспилотников пока не существует, отметил собеседник Sputnik.

При этом представитель федерации отметил, что использование беспилотников — это не только видеосъемка. В частности, в западных странах в 70% случаев беспилотники успешно используют в сельском хозяйстве. Например, в так называемом "точном земледелии" при помощи маленького летательного аппарата можно отследить всхожесть каждого растения. Очевидна польза от применения беспилотников в лесном хозяйстве и других сферах.

Полную версию беседы с заместителем председателя "Белорусской федерации беспилотной авиации" Глебом Бондариком слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Какой может быть польза от использования беспилотников для экономики, где и как они применяются и каковы правила их эксплуатации в нашей стране, на радио Sputnik...

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