Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазел рассказал о возможных реформах формата проведения чемпионатов мира в разных дивизионах, сообщает xsport.ua .



Фото: Вадим Шамдан, xsport.ua

Рене Фазел прокомментировал идею с сокращением участников в элитном дивизионе (с 16 до 14 команд) и сопутствующим расширением дивизиона IA (с 6 до 8 команд).

— Да, нам это интересно. У меня был подобный диалог с Алпо Сухоненом — известным финским тренером. Он задал мне точно такой же вопрос. О том, что 6 команд играют по 5 игр за одну неделю и все. Этого недостаточно. Была также предложена идея перевести две команды из топ-16 и еще две из дивизиона IB, и включить их в IA, чтобы в этом дивизионе получилось 10 команд. Это очень интересное решение. Я обязательно еще вернусь к этому вопросу.

Нужно также понимать, что в топ-дивизионе мы играем 16−17 дней, и это 10 игр для каждой команды. Это много. 10 игр за 17 дней — много. Поэтому, если мы сократим количество команд с 16 до 14, в итоге сможем сократить этот график на пару игр. Я бы очень хотел поднять уровень дивизиона IA.

Что касается заявок на игру — 20 хоккеистов и 2−3 вратаря, то тут, может, тоже следует пересмотреть формат, так как в случае частых травм игроков не хватает. Может, сделаем формат с 21−22 полевыми игроками в заявке.

Одним словом, вся эта дискуссия мне очень интересна. Хорошо, когда у нас есть такой контакт с людьми, мы получаем обратную реакцию. Думаю, нужно будет провести большой консилиум по этому вопросу. Это очень хороший повод для открытой дискуссии, — сказал Рене Фазел.

А вот идея увеличеня числа команд в топ-дивизионе до 20 сборных не по душе президенту IIHF.

— Нет, я думаю, это будет перебор. Я больше склоняюсь к варианту с сокращением количества команд. Если вы еще больше продлеваете сезон, который уже подходит к концу, то игрокам очень тяжело найти для себя мотивацию играть где-то две недели. Нет, лучше сократить количество участников.

Что же касается изменения формата в других дивизионах, например, введение полуфиналов и финала, то это я считаю интересным. Чем больше предложений и точек зрения мы получим сейчас, тем продуктивнее будет наша работа в совете по нашему возвращению. Мы открыты для диалога о том, какими будут чемпионаты мира в ближайшие 10 лет. Нам интересно понять, как правильнее играть в дивизионе IA — в 6, 8 или 10 команд.

А насчет топ-дивизиона, 20 команд — это перебор. Это действительно будет очень тяжело организовать, это мое личное мнение, — сказал Рене Фазел.

По нынешней формуле чемпионат мира в элитном дивизионе проводится с 2012 года. 16 участников на предварительном этапе разделены на две группы по 8 команд и проводят в группах однокруговые турниры. По их итогам по 4 лучшие дружины выходят в четвертьфинал, худшая команда каждой группы покидает сильнейший дивизион, им на смену приходят две лучшие сборные дивизиона IA.

В нынешнем году чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).

Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.

5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь.

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия.

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада.

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь.

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь.

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь.

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды группы, худшая сборная утратит прописку в элитном дивизионе.