

фото: ria.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает вероятность его встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Если это будет уместно — встретиться с ним, я это сделал бы", — сказал он в интервью агентству Bloomberg, сообщают РИА Новости .

Позже официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что для такой встречи сейчас "нет условий". По его словам, "если Пхеньян продолжит свое поведение, эти условия не появятся".

Спайсер также отметил, что Трамп понимает "угрозу, исходящую от КНДР, и делает все возможное, чтобы устранить ее".

Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла после ряда ракетных запусков в Северной Корее и слухов о возможном ядерном испытании. США заявили, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием дипломатов из России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии идут с 2003 года, однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик. В США заявляют о конце "эры стратегического терпения" по отношению к Пхеньяну.

На прошлой неделе КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты, в США предполагают, что это могла быть ракета среднего радиуса действия KN-17.

