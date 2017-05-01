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Костевич сообщила, что все желающие найти себе рабочее место - трудоустроены
02.05.2017 09:10 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Все желающие найти себе рабочее место - трудоустроены. Об этом вчера журналистам сообщила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич, комментируя выполнение поручения президента о трудоустройстве всех безработных к 1 мая.
Ирина Костевич напомнила, что в апреле во всех регионах была развернута масштабная работа в этом направлении, пишет
Министр отметила, что сейчас на рынке труда достаточно стабильная ситуация. По последним данным, число занятых в экономике выросло на 5,6 тыс. человек. «Есть положительная динамика по росту занятых в экономике и по трудоустройству», - сказала Ирина Костевич. В дальнейшем, по словам министра, предстоит решать проблему дисбаланса спроса и предложения на рынке труда.
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Все желающие найти себе рабочее место - трудоустроены. Об этом вчера журналистам сообщила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич, комментируя...
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