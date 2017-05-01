Объявления о продаже квартир иногда ставят в тупик. Вот симпатичная двушка в кирпичном доме: 53 квадратных метра, потолки 2.63, паркет, окна на юг. До метро Михалово пешком — семь минут. В квартире пристойная отделка. Цена — около 62 тысяч долларов. А вот предложение построить 58-метровую двушку возле того же метро. Дом только выбирается из котлована, а потенциальные голые стены уже стоят 66,7 тысячи долларов. В рассрочку и вовсе 70 тысяч.



Квартира в кирпичной девятиэтажке недалеко от Михалово



На полу паркет, окна на юго-запад, средний этаж.



Кран — над новостройкой, где двухкомнатные квартиры уже продают по цене 66,7 тысячи долларов. За ним дом, где двушка «заезжай и живи» — за 62 тысячи.

— Покупают квартиры в строящемся доме, активно довольно, — говорит Елена, которая присматривает квартиру возле Михалово, — Я спрашивала в офисе продаж застройщика — скидок пока не обещают.

Изучаем дальше.

За 54 тысячи долларов продается двушка на Любимова — 47 «квадратов» в стандартном панельном доме. Вся инфраструктура есть. 15 минут пешком до метро Петровщина, или две остановки транспортом.







Двушка на Любимова за 54 тысячи.

В готовом доме на Горецкого (до метро очень далеко, зато кольцевая хорошо видна) 62-метровая двушка без отделки предлагается за 62 тысячи долларов. При этом рядом в старом жилом фонде нетрудно найти двушку в ценовом диапазоне 50−55 тысяч долларов.

В готовой панельке на Одесской (это Заводской район) 60-метровые двушки продают по 64 тысячи долларов.

В строящихся домах возле метро Грушевка двушки по 58−62 квадрата предлагают за 64−66 тысяч, ключи от них в этом году точно не отдадут.

Любой, кто когда-либо получал ключи от новостройки, в которой из готового — только унитаз, знает: как минимум 10 тысяч долларов вытянет из кошелька самая скромная отделка: «картонные» двери, белорусская плитка, ламинат, простенькие обои, натяжные потолки, работы по сантехнике… Отделка среднего уровня, с современным ламинатом, прочными дверями, импортной плиткой вытянет из запасников уже 20 тысяч. А еще многим придется докупить бытовую технику. То есть голая двушка за 64−70 тысяч превращается в жилье за 70−90 тысяч долларов.



Кухня в новостройке. Иногда от застройщика достается газовая плита. Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

Почему же люди тратят на квартиру годы и десятки тысяч долларов, если можно хоть завтра купить квартиру и дешевле и готовую — «заезжай и живи, только обои переклей»?

— Особенной загадки тут нет, — говорит заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Светлана Куделко. — Так было всегда, — всегда новостройка в итоге обходилась гораздо дороже квартиры с нормальным ремонтом на вторичном рынке.

Бюджетные квартиры в той же Малиновке, а через проспект Дзержинского стоят уже дома каркасно-блочные — и это другой тип жилья. В Малиновке в панельном доме площади квартир меньше, те же двушки — порядка 48−50 квадратных метров, в новостройках — больше, от 60 «квадратов». При одной и той же цене квадратного метра большая новая квартира — уже дороже.

На цены новостроек влияет сложившееся убеждение, что в Минске сворачивается строительство. Людям кажется, что больше строить не будут. И действительно, стройплощадок меньше. Но и в новостройках цены разные. На проспекте Дзержинского, ближе к Немиге, строят каркасно-блочные дома, и цена там выше. А есть панельки в Уручье — и цены там ниже. Понятно, что хорошее местоположение и качества дома влияют на цену новостроек — престижность имеет денежный эквивалент.

Кроме того, новостройки для большинства покупателей — это постепенное инвестирование. У большинства застройщиков есть рассрочки. Новостройки кредитуются. Общее ощущение у покупателей: не нужно разово выкладывать всю сумму, есть время что-то подкопить и еще одолжить.

Повторюсь — всегда было выгоднее брать вторичку. Даже если она требует ремонта, итоговые вложения будут ниже, чем в новостройку. Но вторичка с ремонтом — это квартира с историей. Есть категория людей, которые хотят только новостройку. Без истории. И люди готовы переплачивать, чтобы изначально делать все под себя. Чаще всего покупатели новостроек — это люди, у которых есть где жить. И они могут себе позволить сначала долго строить, потом долго воплощать свои дизайнерские задумки. То есть это разные типы покупателей.

— Год назад чиновники говорили, что 5000 квартир в Минске не продано. Казалось бы, новостройки должны были бы существенно подешеветь.

— Все постепенно распродается. Застройщикам не приходится торговаться. Если есть необходимость в оборотных средствах, объявляют акции, снижают цену на несколько квартир на метр на 50−100 долларов, и они расходятся за считанные дни. Цена у застройщиков мобильная: есть спрос (обычно когда дом практически готов) цена подрастает, нет — проходят акции со скидками.

Люди, настроенные на новостройку, могут отслеживать акции. Люди, которые не готовы ждать, рассматривают уже существующие варианты, в которые можно зайти, осмотреть, оценить, поторговатьсяи — и переехать через месяц.