|
Минобороны России показало кота, участвовавшего в сирийской операции
На официальной страничке Twitter Минобороны России была
Судя по снимку, кот «служит» на флагмане Черноморского флота, ракетном крейсере 1 ранга «Москва». Это головной корабль проекта 1164 «Атлант», один из самых мощных в своем классе, он способен уничтожить даже такую крупную и защищенную цель, как авианосец.
Главное вооружение корабля — 16 пусковых установок комплекса «Вулкан» с боекомплектом в 16 ракет ПКР П-1000. Каждая ракета массой 6 тонн развивает скорость до 3077 км/ч и оснащается либо 500 кг фугасно-кумулятивной боевой частью, либо ядерной мощностью 350 кт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по снимку, кот служит на флагмане Черноморского флота ракетном крейсере 1 ранга "Москва"
|
Архив (Разное)
Комментарии