На официальной страничке Twitter Минобороны России была опубликована фотография кота, который принимал участие в дальнем морском походе к берегам Сирии.

Первый кот, участвовавший в дальнем походе боевых кораблей ВМФ России к берегам Сирии pic.twitter.com/36VLTKJ9rK — Минобороны России (@mod_russia) 1 мая 2017 г.

Судя по снимку, кот «служит» на флагмане Черноморского флота, ракетном крейсере 1 ранга «Москва». Это головной корабль проекта 1164 «Атлант», один из самых мощных в своем классе, он способен уничтожить даже такую крупную и защищенную цель, как авианосец.

Главное вооружение корабля — 16 пусковых установок комплекса «Вулкан» с боекомплектом в 16 ракет ПКР П-1000. Каждая ракета массой 6 тонн развивает скорость до 3077 км/ч и оснащается либо 500 кг фугасно-кумулятивной боевой частью, либо ядерной мощностью 350 кт.