﻿ Минобороны России показало кота, участвовавшего в сирийской операции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобороны России показало кота, участвовавшего в сирийской операции

02.05.2017 09:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На официальной страничке Twitter Минобороны России была опубликована фотография кота, который принимал участие в дальнем морском походе к берегам Сирии.

Судя по снимку, кот «служит» на флагмане Черноморского флота, ракетном крейсере 1 ранга «Москва». Это головной корабль проекта 1164 «Атлант», один из самых мощных в своем классе, он способен уничтожить даже такую крупную и защищенную цель, как авианосец.

Главное вооружение корабля — 16 пусковых установок комплекса «Вулкан» с боекомплектом в 16 ракет ПКР П-1000. Каждая ракета массой 6 тонн развивает скорость до 3077 км/ч и оснащается либо 500 кг фугасно-кумулятивной боевой частью, либо ядерной мощностью 350 кт.

Читайте также: Псы-пулеметчики, противотанковые мыши и котики: как животные участвовали в войнах

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судя по снимку, кот служит на флагмане Черноморского флота ракетном крейсере 1 ранга "Москва"

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые в США установили, что курение повышает риск тромбоза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика