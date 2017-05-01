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Украинские пограничники не пустили в страну восемь иностранцев, в том числе троих граждан Беларуси. Граждан Беларуси заподозрили в подготовке провокаций в Одессе.

Украинские пограничники не пропустили в страну троих граждан Беларуси, которые, предположительно, направлялись в Одессу для участия в провокационных акциях, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В настоящее время пограничники Украины усилили меры по противодействию приезду нежелательных лиц, которые могут участвовать в беспорядках в Одессе в день годовщины трагедии 2014 года.

«За минувшие сутки правоохранители задержали восемь человек – граждан Кыргызстана, Беларуси и России. Крепкого телосложения, которые якобы прибыли для участия в спортивных соревнованиях. Семеро из них – четверо граждан Кыргызстана и трое граждан Беларуси прилетели рейсом «Минск – Одесса», а гражданин России прибыл из Дубая в «Борисполь», – говорится в сообщении ГПС Украины.

По информации службы, правоохранители установили, что данные граждане прибыли в Украину по приглашению общественной организации, которая, вероятно, была причастна к организации беспорядков в 2014 году. В ГПС сообщили, что белорусов, которые не смогли четко объяснить цель своего прибытия в Одессу, через границу не пропустили и вернули обратно в Беларусь.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными фанатами «ультрас» из Харькова и Одессы, а также активистами Евромайдана — с другой. Позже беспорядки переместились на Куликово поле — большая драка закончилась пожаром в Доме профсоюзов, в котором спрятались представители «антимайдана». Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.