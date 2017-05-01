Авария произошла днем 30 апреля под Ивацевичами. Об этом сообщили в МЧС.





По предварительной информации, 30-летний водитель пассажирского микроавтобуса Renault ехал по трассе Р6 Ивацевичи — Столин, не справился с управлением и совершил столкновение с дорожным ограждением.

В результате ДТП водитель микроавтобуса оказался заблокирован в салоне. При помощи специнструмента мужчину доставали спасатели. К счастью, водитель получил незначительные травмы и от госпитализации отказался. Также в Renault ехали два пассажира, они не пострадали.





По факту аварии проводится проверка. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.