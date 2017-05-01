Хоккеисты «Вашингтона» выиграли третий матч серии с «Питтсбургом» во 2-м раунде Кубка Стэнли. Кроме того, «столичники» вывели из строя лидера «пингвинов» Сидни Кросби, который успел отыграть всего 2 минуты 11 секунд.

«Питтсбург» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 — Бэкстрем (Овечкин, Уильямс, 13.05, в большинстве), 0:2 — Кузнецов (Юханссон, Уильямс, 49.46), 1:2 — Малкин (Кэссел, Шульц, 58.07), 2:2 — Шульц (Малкин, Куниц, 58.55), 2:3 — Шаттенкирк (Бэкстрем, Кузнецов, 63.13, в большинстве).

В конце третьего периода «Вашингтон» за 48 секунд умудрился растранжирить перевес в два гола. Но в овертайме вовремя подоспело удаление «пингвина» Тревора Дэйли и «столичные» реабилитировались, вырвав победу и возродив интригу в серии, которая начала было затухать после двух домашних поражений победителя регулярного сезона.

А в первом периоде повреждение получил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. На 6-й минуте Кросби выкатывался на пятачок и стал падать после того, как Овечкин задел его клюшкой. Уже в падении он столкнулся с защитником «Вашингтона» Мэттом Нисканеном. Клюшка Нисканена угодила в правую часть головы Кросби.

Видео: SPORTSNETCANADA

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Кросби упал, сначала лежал вниз лицом, потом перевернулся на левый бок, чтобы ему мог оказать первую помощь медик «Пингвинз». Затем капитан «Питтсбурга» c помощью Патрика Хорнквиста и Рона Хэйнси ушел со льда и отправился в раздевалку.

Нисканен был удален на пять минут и до конца матча за толчок соперника клюшкой.

— У нас пока нет дополнительной информации по нашим травмированным. Их обследуют и тогда будет видно, — приводит официальный сайт НХЛ слова главного тренера «Питтсбурга» Майка Салливана.

Четвертый поединок серии пройдет 3 мая в Питтсбурге.

Что касается травмированного Кросби, то 29-летний форвард накануне в шестой раз стал претендентом на приз Харта по итогам прошедшего регулярного чемпионата НХЛ, в котором он стал лучшим снайпером турнира (44 шайбы) и занял второе место среди бомбардиров (89 очков) вслед за центрфорвардом «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом — 100 (30+70). Помимо Кросби на этот приз также претендуют Макдэвид и голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский.

Кросби уже становился обладателем этой награды (2007, 2014) и занял второе место в голосовании в 2013 и 2016 годах. В прошлом году он был во второй раз в карьере награжден призом Конна Смайта.

У Кросби и раньше были проблемы со здоровьем. Он пропустил 167 матчей регулярных чемпионатов, в том числе первые шесть в этом сезоне из-за сотрясения мозга, которое он получил в тренировочном лагере. А в двух сезонах 2010−11 и 2011−12 годов команда сыграла без него 101 игру. Тогда у Кросби также было сотрясение мозга.

1 и 5 января 2011 года он дважды попадал под силовые приемы в матчах против «Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» и выбывал до окончания того сезона (регулярный чемпионат и плей-офф). Не играл он и в первых 20 поединках чемпионата 2011−12. Тогда первый матч Кросби провел 21 ноября 2011 года, но через восемь игр случился рецидив и он опять оказался в списках травмированных. Он восстановился 15 марта 2012 года, успел сыграть 22 матча и набрал в них 37 (8+29) очков.

Ход серий 2-го раунда Кубка Стэнли

«Восток»

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 1:2 (2:3, 2:6, 3:2 ОТ).

Следующие матчи запланированы на 3 мая в Питтсбурге, 6 мая в Вашингтоне и, если потребуется, 8 мая* в Питтсбурге, 10 мая* в Вашингтоне.

«Оттава» — «Рейнджерс» — 2:0 (2:1, 6:5 ОТ).

Следующие матчи запланированы на 2 и 4 мая в Нью-Йорке, 6 мая* в Оттаве, 9 мая* в Нью-Йорке, 11 мая* в Оттаве.

«Запад»

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 1:2 (3:5, 1:2, 6:3).

Следующие матчи запланированы на 3 мая в Эдмонтоне, 5 мая в Анахайме, 7 мая* в Эдмонтоне, 10 мая* в Анахайме,

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 1:2 (3:4, 3:2, 1:3).

Следующие матчи запланированы на 2 мая в Нэшвилле, 5 мая в Сент-Луисе, 7 мая* в Нэшвилле, 9 мая* в Сент-Луисе.



