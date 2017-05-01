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Специалисты Россельхознадзора начали вторую инспекцию белорусских предприятий

02.05.2017 10:57 — Разное | Ежедневник  
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Специалисты Россельхознадзора начали вторую инспекцию белорусских предприятий

фото: aif.ru

Специалисты Россельхознадзора начали инспекцию предприятий в Минской и Могилевской областях, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин.

"Специалисты Россельхознадзора приехали вчера, уже работают. Планируется, что инспекция продлится до 5 мая", – сказал Александр Субботин, уточнив, что пока в Беларусь приехали две группы проверяющих: одна работает в Минской области, вторая – в Могилевской.

По словам замминистра, конкретный список предприятий, которые будут проинспектированы, не согласован, передает БЕЛТА.

"Вечером российские коллеги будут сообщать, какие предприятия планируют смотреть на следующий день", – отметил он, добавив, что это могут быть любые предприятия по переработке молока, мяса и рыбы.

Предыдущая инспекция Россельхознадзора работала на белорусских предприятиях в апреле в течение девяти дней. Пять групп специалистов проинспектировали 18 предприятий. По итогам инспекции были сняты ограничения на ввоз продукции двух – "Велес-Мит" и "Бабушкина крынка".

 
 
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Специалисты Россельхознадзора начали инспекцию предприятий в Минской и Могилевской областях, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия...

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