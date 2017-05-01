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С 1 мая банки будут сами решать, требовать ли с физлиц справку о доходах

02.05.2017 10:42 — Разное | Ежедневник  
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С 1 мая банки будут сами решать, требовать ли с физлиц справку о доходах

фото: news.ivest.kz

Белорусские банки с 1 мая будут самостоятельно решать, требовать ли, как раньше, с клиентов справку о доходах при выдаче им кредита или нет.

С 1 мая истекает срок действия постановления правления Нацбанка № 253 от 18 апреля 2014 года «О некоторых вопросах предоставления кредитов физическим лицам и финансирования под уступку денежного требования (факторинга)». Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Так, данным документом вводилось обязательное требование физлицам при получении кредита представлять справку, подтверждающую доходы. Также определялась единая форма этой справки.

Постановление вступило в силу с момента официального опубликования – 25 апреля 2014года. Правило применялось в течение трех лет – до 1 мая 2017 года, и теперь свое действие прекращает. 

 
 
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Белорусские банки с 1 мая будут самостоятельно решать, требовать ли, как раньше, с клиентов справку о доходах при выдаче им кредита или нет.

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