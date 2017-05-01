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Турбулентность: кадры из салона лайнера Москва - Бангкок
02.05.2017 11:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Boeing 777, летевший из России в Таиланд, в минувший понедельник
© Sputnik Эдуард Песов
На кадрах, снятых одним из участников инцидента, видны валяющиеся в самолете личные вещи, которые выпали из багажных полок. При этом, по рассказам очевидцев, те, кто не пострадал в результате инцидента, оказывали помощь травмированным.
Всего 27 пассажиров, среди них 24 россиянина и трое граждан Таиланда, получили травмы, около десяти человек были прооперированы в клинике Бангкока. В больницах остаются 17 человек.
Попадания самолетов в воздушные ямы над горами Мьянмы — не редкость. Несколько лет назад итальянский лайнер в том же районе попал в турбулентность, но тогда пострадала только стюардесса. В 90-х годах прошлого столетия в такой же инцидент попал самолет "Аэрофлота", в результате 12 человек были госпитализированы.
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Около 30 пассажиров рейса Москва – Бангкок получили травмы в результате попадания самолета в воздушную яму. Смотрите на видео последствия воздушного инцидента.
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