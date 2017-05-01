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Турбулентность: кадры из салона лайнера Москва - Бангкок

02.05.2017 11:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Boeing 777, летевший из России в Таиланд, в минувший понедельник попал в сильную турбулентность — он неожиданно рухнул вниз на 300 метров, а затем подскочил вверх, и так несколько раз. Пассажиры, которые не были пристегнуты, дважды буквально взлетели под потолок салона и дважды упали вниз. Некоторые ударились лицами о спинки сидений, многие получили переломы.

Турбулентность: кадры из салона лайнера Москва - Бангкок
© Sputnik Эдуард Песов
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На кадрах, снятых одним из участников инцидента, видны валяющиеся в самолете личные вещи, которые выпали из багажных полок. При этом, по рассказам очевидцев, те, кто не пострадал в результате инцидента, оказывали помощь травмированным.

Всего 27 пассажиров, среди них 24 россиянина и трое граждан Таиланда, получили травмы, около десяти человек были прооперированы в клинике Бангкока. В больницах остаются 17 человек.

Попадания самолетов в воздушные ямы над горами Мьянмы — не редкость. Несколько лет назад итальянский лайнер в том же районе попал в турбулентность, но тогда пострадала только стюардесса. В 90-х годах прошлого столетия в такой же инцидент попал самолет "Аэрофлота", в результате 12 человек были госпитализированы.

 
 
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Около 30 пассажиров рейса Москва – Бангкок получили травмы в результате попадания самолета в воздушную яму. Смотрите на видео последствия воздушного инцидента.

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