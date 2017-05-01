Акция, прошедшая 1 мая между Октябрьской площадью и площадью Независимости в Минске, не являлась санкционированной, подчеркнул на радио Sputnik Беларусь политический эксперт Петр Петровский.

Политолог напомнил, что первоначально организаторы были намерены провести шествие от Академии наук до площади Бангалор. Мингорисполком разрешил проведение митинга в районе площади Бангалор без шествия. В связи с этим организаторы акции отказались от проведения акции, но, несмотря на собственный отказ, решили незаконно собраться на Октябрьской площади и пройти маршем до площади Независимости , что и стало нарушением законодательства о проведении массовых мероприятий.

В связи с нарушением законодательства, два организатора акции — сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец и активист "Европейской Беларуси" Максим Винярский — были задержаны и привлечены к ответственности.



© Sputnik / Виктор Толочко Павла Северинца задержали после несанкционированной акции в Минске

"Мы видим, что после событий 25 марта органы власти стали более жестко реагировать на незаконные, несанкционированные массовые мероприятия. Такое привлечение к ответственности имеет своей целью воспитание определенной культуры проведения массовых мероприятий", — заявил Петровский.

По словам политолога, предыдущая практика привлечения к ответственности в виде штрафных санкций не возымела действия на определенных лиц, которые систематически нарушали закон о массовых мероприятиях. В связи с этим в отношении особо активных нарушителей органы правопорядка теперь применяют более жесткие меры наказания в виде административного ареста.

Политолог напомнил о том, что экстремистские проявления, хулиганство или массовые беспорядки, караются по другим статьям, где применяется уже уголовное законодательство. Кроме того, в нашей стране, в отличие от Германии и Франции, применяется разрешительный принцип проведения массовых мероприятий.

"В случае с прошедшим накануне несанкционированным маршем были привлечены к ответственности его организаторы, а не участники. Органы правопорядка дали возможность пройти этому мероприятию, но при этом привлекли к ответственности тех организаторов, которые, несмотря на имеющиеся механизмы законного проведения, пошли на нарушение закона", — отметил Петровский.

Политолог напомнил, что задержанные граждане, Винярский и Северинец, нарушили закон о массовых мероприятиях уже не впервые.

"Если бы такое нарушение было первым, после задержания их бы отпустили. Исполнение законодательства в этом случае носит не цель наказания, оно нацелено на профилактику правонарушений", — резюмировал Петровский.

Беседу с политическим экспертом Петром Петровским слушайте на радио Sputnik Беларусь.