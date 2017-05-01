По итогам спаррингов и тренировочных сборов главный тренер сборной Беларуси определил окончательный состав национальной команды на чемпионат мира по хоккею, который начинается 5 мая в Кельне и Париже, сообщает пресс-служба ФХБ.

В состав сборной Беларуси на хоккейный ЧМ вошли 25 хоккеистов.

Вратари: Кевин Лаланд, Михаил Карнаухов (оба — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Виталий Трус (ХК «Неман» Гродно, Экстралига).

Защитники: Роман Граборенко, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (все — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Владимир Денисов (А) (ХК «Трактор» Челябинск, КХЛ), Павел Воробей (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Олег Евенко («Кливленд Монстерз», АХЛ).

Нападающие: Сергей Дрозд, Александр Кулаков, Артём Волков, Сергей Костицын, Александр Павлович (А), Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Андрей Стась (К) (все — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Андрей Костицын (ХК «Сочи», КХЛ), Артём Демков (ХК «Шахтёр-Солигорск», Экстралига), Егор Шарангович («U20», Экстралига), Александр Когалев (ХК «Юность-Минск, Экстралига), Михаил Стефанович (ХК «Неман» Гродно, Экстралига), Шарль Лингле (ХК «Айсберен» Берлин, DEL).

Последними, по итогам матчей Евровызова в Бордо против команды Франции, расположение сборной покинули защитник Николай Стасенко и нападающий Максим Парфеевец.

Нынешней весной в ходе подготовки к чемпионату мира сборная Беларуси провела 8 матчей Евровызова.

7 апреля. Даугавпилс. Латвия — Беларусь — 1:0.

8 апреля. Даугавпилс. Латвия — Беларусь — 0:3.

14 апреля. Жлобин. Беларусь — Германия — 3:1.

15 апреля. Бобруйск. Беларусь — Германия — 1:2.

21 апреля. Гродн. Беларусь — Швеция — 1:4.

22 апреля. Гродно. Беларусь — Швеция — 1:5.

30 апреля. Бордо. Франция — Беларусь — 3:1.

1 мая. Бордо. Франция - Беларусь - 1:4.

Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).

В штаб сборной Беларуси под началом Дэйва Льюиса вошли Крэйг Вудкрофт, Владимир Буре, Олег Антоненко, Яри Каарела, Андрей Мезин, а также видеотренер Вячеслав Гусов.

Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.

5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь.

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия.

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада.

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь.

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь.

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь.

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды группы, худшая сборная утратит прописку в элитном дивизионе.