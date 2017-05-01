Двойное убийство произошло в Слониме 30 апреля. Расследованием гибели местного скульптура и его супруги занимается Следственный комитет.

По информации СК, в убийстве 64-летнего Леонида Богдана и его 61-летней супруги подозревается их внук. В комментарии БЕЛТА официальный представитель управления СК по Гродненской области Сергей Шершеневич, молодой человек задержан, идет расследование.

Молодой человек проживал с бабушкой и дедушкой с раннего детства, его родители развелись, мама уехала в Арабские Эмираты, там вышла замуж. С родителями предполагаемый несовершеннолетний убийца поддерживал отношения.

Следствие сообщает о том, что причиной трагедии могла стать электронная сигарета: молодой человек закурил ее в своей комнате, а родственники решили, что это наркотик. Завязалась перепалка, молодой человек ударил бабушку ножом и железным совком, дедушка получил ранения. Его молодой человек добивал уже топором.

После убийства молодой человек пошел в расположенный рядом собор и сообщил, что на дом напали неизвестные. Священник вызвал милицию, которая опровергла версию парня, его задержали.