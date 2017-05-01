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Двойное убийство в Слониме: погиб известный скульптор и его жена

02.05.2017 11:26 — Разное | БДГ  
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Двойное убийство произошло в Слониме 30 апреля. Расследованием гибели местного скульптура и его супруги занимается Следственный комитет.

По информации СК, в убийстве 64-летнего Леонида Богдана и его 61-летней супруги подозревается их внук. В комментарии БЕЛТА официальный представитель управления СК по Гродненской области Сергей Шершеневич, молодой человек задержан, идет расследование.

Молодой человек проживал с бабушкой и дедушкой с раннего детства, его родители развелись, мама уехала в Арабские Эмираты, там вышла замуж. С родителями предполагаемый несовершеннолетний убийца поддерживал отношения.

Следствие сообщает о том, что причиной трагедии могла стать электронная сигарета: молодой человек закурил ее в своей комнате, а родственники решили, что это наркотик. Завязалась перепалка, молодой человек ударил бабушку ножом и железным совком, дедушка получил ранения. Его молодой человек добивал уже топором.

После убийства молодой человек пошел в расположенный рядом собор и сообщил, что на дом напали неизвестные. Священник вызвал милицию, которая опровергла версию парня, его задержали.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области Мария Лешик, 16-летнего подростка подвергнут комплексной психолого-психиатрической экспертизе. По факту убийства двух лиц (п. 1 ч. 2 ст. 139 УК) Слонимским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Орудия преступления - нож и топор - изъяты.

 
 
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Двойное убийство произошло в Слониме 30 апреля. Расследованием гибели местного скульптура и его супруги занимается Следственный комитет.

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