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Банкам разрешили самостоятельно определять кредиспособность физлиц

02.05.2017 11:13 — Разное | БДГ  
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С 1 мая белорусские банки вольны самостоятельно определять подходы оценки кредитоспособности физлиц. Это связано с тем, что прекратило действие постановление Нацбанка от 18 апреля 2014 года № 253 "О некоторых вопросах предоставления кредитов физическим лицам и финансирования под уступку денежного требования (факторинга)".

Документ предусматривал оценку банком кредитоспособности физлица для принятия решения о выдаче ему кредита и о заключении договора финансирования под уступку денежного требования с юрлицом или ИП, осуществляющими розничную торговлю, по денежному обязательству физлица при наличии справок о размере зарплаты или пенсии, о предоставлении социальной помощи, о размере ежемесячного денежного содержания, о доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога с физлиц или других документов.

Для обеспечения более гибких подходов к оценке кредитоспособности физлиц и создания условий для развития современных банковских услуг с помощью дистанционных каналов банковского обслуживания постановление № 253 не продлевалось, отметили в Нацбанке.

Напомним, что 18 апреля 2014 года Национальный банк ввел запрет на выдачу кредитов без справок о доходах. Нововведение в первую очередь нанесло удар по быстрым, так называемым экспресс-кредитам, которые банки часто выдавали прямо в магазинах, в течение 20-30 минут покупатель мог получить кредит прямо на месте. При этом покупатели не думали о том, что такие кредиты -  очень дорогие. Таким образом, НББ решил начал борьбу с растущими долгами по кредитам населения.

 
 
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С 1 мая белорусские банки вольны самостоятельно определять подходы оценки кредитоспособности физлиц.

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