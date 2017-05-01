С 1 мая белорусские банки вольны самостоятельно определять подходы оценки кредитоспособности физлиц. Это связано с тем, что прекратило действие постановление Нацбанка от 18 апреля 2014 года № 253 "О некоторых вопросах предоставления кредитов физическим лицам и финансирования под уступку денежного требования (факторинга)".

Документ предусматривал оценку банком кредитоспособности физлица для принятия решения о выдаче ему кредита и о заключении договора финансирования под уступку денежного требования с юрлицом или ИП, осуществляющими розничную торговлю, по денежному обязательству физлица при наличии справок о размере зарплаты или пенсии, о предоставлении социальной помощи, о размере ежемесячного денежного содержания, о доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога с физлиц или других документов.

Для обеспечения более гибких подходов к оценке кредитоспособности физлиц и создания условий для развития современных банковских услуг с помощью дистанционных каналов банковского обслуживания постановление № 253 не продлевалось, отметили в Нацбанке .