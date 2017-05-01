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Глава Минтруда о зарплате в 1000 рублей: "У нас получается, и мы двигаемся к этому"
Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально. Об этом заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич,
«У нас с вами задача — повысить уровень жизни населения, а уровень — это прежде всего заработная плата. И задача стоит к концу года — не менее 1000 рублей в среднем по стране. И мы с вами сегодня действительно двигаемся в этом направлении, и результаты трех месяцев показывают то, что темпы роста реальной заработной платы составляют уже 101%. Мало того, сегодня опережающими темпами от реальной заработной платы у нас соотношение с производительностью труда. У нас получается, и мы двигаемся к этому», — уточнила Ирина Костевич.
Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко
В апреле этого года президент
— 1 тысяча рублей — это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать. А дальше шевелитесь сами. Конечно, мы будем подталкивать — и руководители, и правительство. Но этот барьер, который у нас когда-то был, надо восстановить, — сказал Александр Лукашенко.
В марте средняя зарплата в Беларуси
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Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, считает глава Минтруда.
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