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Холодная погода притормозила весеннюю посевную

02.05.2017 11:31 — Разное | Ежедневник  
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Холодная погода притормозила весеннюю посевную

фото: belmarket.by

По состоянию на 2 мая по оперативным данным Минсельхозпрода, в Беларуси посеяно 1397,1 тыс. га яровых культур, что составляет 57,2% от запланированных площадей в 2,44 млн га.

За неделю аграрии смогли посеять только 6,5% от общего количества площадей. Год назад 2 мая 2016 года было уже засеяно 75,8% площадей, пишет belmarket.by.

Сев ранних яровых зерновых и зернобобовых можно считать практически завершенным. Они разместились уже на площади 852,5 тыс. га, или 90,9% от запланированного. Завершен посев зерновых в Брестской, Гомельской, Могилевской и Минской областях. Аграриям Гродненщины осталось посеять 1,9%. В Витебской области из-за неблагоприятной погоды сев идет медленно. Пока засеяно 86,1 тыс. га или 47,9% от запланированного. Год назад к началу мая было посеяно 62,1%.

В Беларуси начался сев кукурузы. Она уже посеяна на 20,4% площадей от запланированных или на 175,6 тыс. га, в том числе посеяно 55% кукурузы на зерно, или 63,9 тыс. га. Кукурузу на зерно уже полностью посеяли в Гомельской области и пока не начинали сеять в Витебской.

Лен посеян на 45,7% площадей или на 25,1 тыс. га из 55 тыс. га, сахарная свекла заняла 80,7% из 96 тыс. запланированных гектаров. В сельхозорганизациях уже посажено 18,7% картофеля. Он разместится в этом году на 38 тыс. га.

 
 
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По состоянию на 2 мая по оперативным данным Минсельхозпрода, в Беларуси посеяно 1397,1 тыс. га яровых культур, что составляет 57,2% от запланированных площадей в 2,44 млн...

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