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8 премьер и 4 ретроспективных показа в мае, которые мы рекомендуем к просмотру
В майском прокате в столице куда ярче ретроспективы, нежели премьеры. И пока одни будут стоять в очереди за билетами на «Стражей Галактики» и новых «Пиратов Карибского моря», другим остается перебиваться редким (зато каким! — якутским и казахским) артхаусом и ретроспективами. Подробности по традиции расскажет AFISHA.TUT.BY.
8 премьер
Почему смотрим: любимец Берлинского кинофестиваля Сэм Гарбарски снимает комедию на военную тему. Это не то же самое, что делал Тарантино в «Бесславных ублюдках», но тоже хорошо и очень смешно.
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Что пишут критики:
«Комедия и драма в фильме идеально компенсируют друг друга, вместо того чтобы сталкиваться в противоречии», — Jessica Kiang, Variety.
«Послевоенная жизнь евреев осталась на экране неявной в сравнении с их братьями по эмиграции. Но от этого фильм и повествование только выиграли», — David Rooney, The Hollywood Reporter.
Почему смотрим: «Лучший азиатский фильм» прошлогоднего Роттердамского кинофестиваля. Кафкианская хоррор-притча от казахского сюрреалиста Адильхана Ержанова, которого уже ставят в один ряд с Дэвидом Линчем и Эженом Ионеско. «Карикатурный реализм» — так определяет жанр своего фильма сам режиссер — в его руках рождается из многочисленных цитат и отсылок, вылавливать которые крайне любопытно, если вы — любитель немого кино, фильмов про зомби и сюрреализма.
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Что пишут критики:
«[Грипп] - лишь исходная точка конструкции, которая в своем поверхностном слое считывается как антикоррупционная сатира, но таит в себе и сюрреалистическую притчу, и оруэлловскую антиутопию. Сочетая реализм с брехтовскими приемами отчужденного театра, а изобразительно решая фильм в тональности „Капричос“ Гойи, режиссер достигает большого художественного объема: картина воспринимается как сгусток разных исторических времен на одном и том же — назовем его постсоветским — пространстве», — Андрей Плахов, «
«Чума в ауле Каратас» — мощное образное высказывание о традициях и устоях консервативных обществ, о предрассудках, которые в буквальном смысле губят не только культуру, развитие, цивилизацию, но и самого человека. Рацио и разум в столкновении с архаикой обречены на уничтожение, что блестяще иронично обыграно в финальной сцене со шляпой", —
Почему смотрим: жесткий нуар Костаса Марсана «Мой убийца», снятый в лучших традициях корейских триллеров, — жанровый феномен не только якутской кинематографии, но и всего российского кино за 2016 год. Бум якутского кино уже стал настоящим местным феноменом и всерьез рассматривается мировыми кинофестивалями. Лучшее тому свидетельство — выдвижение фильма Марсана на «Золотой глобус». Приз фестиваля «Дух огня — 2017».
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Что пишут критики:
«Мой убийца» — пробный камень, но при этом вовсе не наиболее самобытная из якутских картин. Скорее, самая универсальная, проще всего опознаваемая зрителем, не погруженным в национальный контекст (вместе с тем знакомящая с ним). В прямом смысле слова — верхушка айсберга", — Антон Долин, «
«Якутский триллер разделен лингвистически и по смыслу: изредка переходя на русский, не объяснимая остальным россиянам жизнь течет по местным правилам — под влиянием безграничных просторов, азиатского кино и северной скромности. Здесь коротко говорят и быстро душат, убивают за секунду и бродят сутками, избегают пафоса и снимают по реальным событиям, игнорируя зону комфорта и красивости. Получается бешеный и одновременно тихий, живой и очень особенный фильм», — Алиса Таежная,
Почему смотрим: «Охотники» — дебютный фильм 32-летнего Александра Селиверстова. Фильм-мозаика и фильм-наваждение — амбициозное синефильское (с цитатами из Годара и оммажем Филиппу Гранрийе) и абсолютно независимое кино, легко и свободно обращающееся с киноформой, снятое без государственной поддержки. Это дикий карнавал воображения и в то же время очень интимное исследование природы человеческой памяти.
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После показа состоится Q&A c режиссером Александром Селиверстовым.
Что пишут критики:
«Селиверстов осмелился лишить свой сюжет классического нарратива и поговорить со зрителем. Медитативный ритм и постоянные дискуссии героев подразумевают, что в какой-то момент зритель перестанет ждать нового поворота и подключится к разговору. Или хотя бы будет задавать себе те же вопросы, что персонажи задают друг другу. Эта полемика — автора и зрителя — самое важное, что происходит во время сеанса», —
«Герой этого фильма смотрит „Угрюмого“ Гранрийе. Кто-то может вспомнить чуть-чуть Линча, но в целом для фильма сложно придумать какие-то аналогии», — Сергей Дешин,
Почему смотрим: американская инди-режиссер Лиза Азуэлос («LOL [ржунимагу]», «Одна встреча») берется за байопик о легендарной французской певице. Опыт этот не обернется для вас откровением, но если вы любите красивые мелодрамы с ретрофлером, не пожалеете.
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Что пишут критики:
«Песни (в особенности их тексты), аккомпанирующие истории жизни Далиды, в картине играют роль проводника к пониманию чувств героини, как и в документальном фильме „Эми“ Азифа Кападиа. Яркие кадры выступлений переплетаются со слоумоушеном закулисья, в котором окружающие все реже пытаются увидеть в звезде эстрады обыкновенного человека», — Полина Зиновьева,
Почему смотрим: увидеть, что сделал с королем Артуром Гай Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Шерлок Холмс»), может быть крайне любопытно. Тем более любопытно, когда начинаешь считать, с какого года Голливуд вообще пытается пересмотреть легенду короля Артура (где-то с 2008-го). С тех пор Warner анонсировала шесть фильмов про Камелот, «Меч короля Артура» будет первым их них.
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Почему смотрим: этот фильм можно считать событием для российского кино. Во-первых, Тодоровский выпустил первый за девять лет полнометражный фильм. Во-вторых, это первый за долгое время фильм о Большом театре, который сделан в сотрудничестве с ним и впервые показан там же. Кроме того, в ленте играют настоящие профессиональные балерины. И наконец, весточка для жителей столицы: съемки, помимо Киева и Москвы, проходили и в Минске.
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Что пишут критики:
«В фильме есть как минимум одна безупречная сцена: когда героиня в замедленном темпе выходит из-за кулис на сцену театра — и весь мир будто замирает, завороженный сакральным моментом. Замираем перед экраном и мы, хотя вряд ли смогли бы рационально объяснить друг другу почему», — Антон Долин,
«Большой» — это многофигурная композиция, выстроенная на системе флешбэков и флэшфорвардов, действительно очень литературная в своей основе. Тут надо вспомнить, что Тодоровский всегда был актерским режиссером, и в «Большом» перед ним стояла, пожалуй, самая сложная задача в карьере", — Ярослав Забалуев,
Почему смотрим: надо ли говорить, что поклонники классического «Чужого» ждут нового фильма Скотта с особым трепетом. А если учесть, что режиссер пообещал, что «Завет» станет первой частью новой трилогии, то интерес к премьере дальше можно и не подогревать. Тем, кто представления не имеет о чужих, можно посоветовать подготовительные работы: сходите 12−13 мая на ретроспективу в «Москве».
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4 ретроспективных показа
Почему смотрим: подготовительные работы для тех, кто не знаком с классическим «Чужим». Или ностальгический поход в кино для тех, кто хочет увидеть его на большом экране. Вообще первый фильм особенно выделяется своей клаустрофобической атмосферой ужаса и безысходности и художественными решениями швейцарца Ганса Руди Гигера, который и придумал образ пришельца. А визионерский талант Скотта воплотил это все на экране. В результате мы имеем дело с этапной работой в мире кинофантастики.
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Почему смотрим: «Голова-ластик» / Eraserhead — первый полнометражный фильм Дэвида Линча. Фильм стал культовой классикой, благодаря образности, необычному звуковому оформлению и общей атмосфере. Сам Линч описывает свой дебютный фильм как «сон о тёмных и тревожных вещах» и считает его своим «самым духовным фильмом». Фильм был признан «культурно значимым» Библиотекой конгресса США и внесен в Национальный реестр фильмов США.
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Почему смотрим: «Твин Пикс: Сквозь огонь» / Twin Peaks: Fire Walk With Me — приквел к самому культовому и ожидаемому сериалу «Твин Пикс», к сериалу-событию. Сюжет полного метра вращается вокруг расследования убийства Терезы Бэнкс и последних семи дней жизни Лоры Палмер, судьбы этих девушек — главные тайны и центральные темы двух сезонов «Твин Пикса». «Твин Пикс: Сквозь огонь» знаменателен тем, что в нем сыграл сам Дэвид Линч, одну из небольших ролей исполнил Дэвид Боуи и в сюжете есть отсылки к дальнейшей судьбе агента Купера.
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Почему смотрим: Седьмой полнометражный фильм Дэвида Линча, снятый по сценарию, созданному в соавторстве с Барри Гиффордом. Жанр киноленты создатели определили, как «нуаровый хоррор XXI века». «Шоссе в никуда» считают одним из самых запутанных и загадочных фильмов Линча. Большинство критиков приняли его восторженно, известный философ Славой Жижек писал, что в этом фильме свет по-настоящему яркий, тьма по-настоящему черная, а огонь по-настоящему жжет.
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В майском прокате в столице куда ярче ретроспективы, нежели премьеры.
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