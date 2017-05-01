В майском прокате в столице куда ярче ретроспективы, нежели премьеры. И пока одни будут стоять в очереди за билетами на «Стражей Галактики» и новых «Пиратов Карибского моря», другим остается перебиваться редким (зато каким! — якутским и казахским) артхаусом и ретроспективами. Подробности по традиции расскажет AFISHA.TUT.BY.

8 премьер

«Однажды в Германии»

Когда: с 4 мая. Где: Falcon Club Бутик Кино. Режиссер: Сэм Гарбарски. О чем кино: Франкфурт, 1946 год. Предприимчивый Давид Берманн и шестеро его друзей избежали ужасов нацистского режима и теперь мечтают эмигрировать в Америку. Когда заветная мечта вот-вот станет явью, прошлое Давида привлекает внимание бескомпромиссной Сары Саймон, представителя американских войск в Германии. Она подозревает Берманна в сотрудничестве с нацистским режимом и всеми силами пытается вывести его на чистую воду. Но даже «железная» женщина не в силах устоять перед его шармом.

Почему смотрим: любимец Берлинского кинофестиваля Сэм Гарбарски снимает комедию на военную тему. Это не то же самое, что делал Тарантино в «Бесславных ублюдках», но тоже хорошо и очень смешно.

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Что пишут критики:

«Комедия и драма в фильме идеально компенсируют друг друга, вместо того чтобы сталкиваться в противоречии», — Jessica Kiang, Variety.

«Послевоенная жизнь евреев осталась на экране неявной в сравнении с их братьями по эмиграции. Но от этого фильм и повествование только выиграли», — David Rooney, The Hollywood Reporter.

« Чума в ауле Каратас » Когда: 4 мая, 19.00. Где: «Ракета». Режиссер: Адильхан Ержанов. О чем кино: В отдаленную казахскую деревню Каратас прибывает новый мэр с молодой женой. Он полон свежих идей, как обустроить жизнь обитателей глухого аула. Однако старая власть не жалует чужака, а сама деревня кажется ему вымершей. В Каратасе царит эпидемия — по симптомам болезнь похожа на бубонную чуму. Остатки поселенцев, науськанные местным доктором, не спешат за помощью и лечатся своей «методикой» — непрерывным ритуальным пиром и хтоническим маскарадом, ведь «веселье отгоняет болезнь».

Почему смотрим: «Лучший азиатский фильм» прошлогоднего Роттердамского кинофестиваля. Кафкианская хоррор-притча от казахского сюрреалиста Адильхана Ержанова, которого уже ставят в один ряд с Дэвидом Линчем и Эженом Ионеско. «Карикатурный реализм» — так определяет жанр своего фильма сам режиссер — в его руках рождается из многочисленных цитат и отсылок, вылавливать которые крайне любопытно, если вы — любитель немого кино, фильмов про зомби и сюрреализма.

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Что пишут критики:

«[Грипп] - лишь исходная точка конструкции, которая в своем поверхностном слое считывается как антикоррупционная сатира, но таит в себе и сюрреалистическую притчу, и оруэлловскую антиутопию. Сочетая реализм с брехтовскими приемами отчужденного театра, а изобразительно решая фильм в тональности „Капричос“ Гойи, режиссер достигает большого художественного объема: картина воспринимается как сгусток разных исторических времен на одном и том же — назовем его постсоветским — пространстве», — Андрей Плахов, « Коммерсантъ ».

«Чума в ауле Каратас» — мощное образное высказывание о традициях и устоях консервативных обществ, о предрассудках, которые в буквальном смысле губят не только культуру, развитие, цивилизацию, но и самого человека. Рацио и разум в столкновении с архаикой обречены на уничтожение, что блестяще иронично обыграно в финальной сцене со шляпой", — Kinorama.by .

« Мой убийца » Когда: 5 мая, 19.00. Где: «Ракета». Режиссер: Костас Марсан. О чем кино: Молодой оперативник Джулус расследует убийство девушки. Вскоре находится подозреваемый, который признается в преступлении. Справедливость вроде бы торжествует, но Джулус замечает странности и нестыковки в закрытом деле. Несмотря на гнев начальства, он решает продолжить расследование. Цепочка событий приводит его в поселение золотодобытчиков, где постепенно всплывает наружу тайна погибшей девушки и её сестры-близняшки.

Почему смотрим: жесткий нуар Костаса Марсана «Мой убийца», снятый в лучших традициях корейских триллеров, — жанровый феномен не только якутской кинематографии, но и всего российского кино за 2016 год. Бум якутского кино уже стал настоящим местным феноменом и всерьез рассматривается мировыми кинофестивалями. Лучшее тому свидетельство — выдвижение фильма Марсана на «Золотой глобус». Приз фестиваля «Дух огня — 2017».

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Что пишут критики:

«Мой убийца» — пробный камень, но при этом вовсе не наиболее самобытная из якутских картин. Скорее, самая универсальная, проще всего опознаваемая зрителем, не погруженным в национальный контекст (вместе с тем знакомящая с ним). В прямом смысле слова — верхушка айсберга", — Антон Долин, « Афиша Daily ».

«Якутский триллер разделен лингвистически и по смыслу: изредка переходя на русский, не объяснимая остальным россиянам жизнь течет по местным правилам — под влиянием безграничных просторов, азиатского кино и северной скромности. Здесь коротко говорят и быстро душат, убивают за секунду и бродят сутками, избегают пафоса и снимают по реальным событиям, игнорируя зону комфорта и красивости. Получается бешеный и одновременно тихий, живой и очень особенный фильм», — Алиса Таежная, The Village .

« Охотники »

Когда: 6 мая, 19.00. Где: «Ракета». Режиссер: Александр Селиверстов. О чем кино: Молодой романтик под грузом жизненных обстоятельств погружается в мир собственных фантазий, самым причудливым образом переплетающихся с реальной жизнью, все глубже удаляясь от действительности.

Почему смотрим: «Охотники» — дебютный фильм 32-летнего Александра Селиверстова. Фильм-мозаика и фильм-наваждение — амбициозное синефильское (с цитатами из Годара и оммажем Филиппу Гранрийе) и абсолютно независимое кино, легко и свободно обращающееся с киноформой, снятое без государственной поддержки. Это дикий карнавал воображения и в то же время очень интимное исследование природы человеческой памяти.

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После показа состоится Q&A c режиссером Александром Селиверстовым.

Что пишут критики:

«Селиверстов осмелился лишить свой сюжет классического нарратива и поговорить со зрителем. Медитативный ритм и постоянные дискуссии героев подразумевают, что в какой-то момент зритель перестанет ждать нового поворота и подключится к разговору. Или хотя бы будет задавать себе те же вопросы, что персонажи задают друг другу. Эта полемика — автора и зрителя — самое важное, что происходит во время сеанса», — Kinorama.by .

«Герой этого фильма смотрит „Угрюмого“ Гранрийе. Кто-то может вспомнить чуть-чуть Линча, но в целом для фильма сложно придумать какие-то аналогии», — Сергей Дешин, журнал «Сеанс» .

« Любовь и страсть. Далида »

Когда: с 4 мая. Где: «Беларусь», Falcon Club Бутик Кино. Режиссер: Лиза Азуэлос. О чем кино: Она была рождена, чтобы стать звездой. Она обладала магической красотой и невероятным голосом. Она ворвалась на музыкальный олимп и завладела сердцами всего мира. Но слава и деньги не принесли ей счастья. Всю жизнь она искала настоящую любовь и ради нее пожертвовала всем.

Почему смотрим: американская инди-режиссер Лиза Азуэлос («LOL [ржунимагу]», «Одна встреча») берется за байопик о легендарной французской певице. Опыт этот не обернется для вас откровением, но если вы любите красивые мелодрамы с ретрофлером, не пожалеете.

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Что пишут критики:

«Песни (в особенности их тексты), аккомпанирующие истории жизни Далиды, в картине играют роль проводника к пониманию чувств героини, как и в документальном фильме „Эми“ Азифа Кападиа. Яркие кадры выступлений переплетаются со слоумоушеном закулисья, в котором окружающие все реже пытаются увидеть в звезде эстрады обыкновенного человека», — Полина Зиновьева, CinemaFlood.com .

« Меч короля Артура »

Когда: с 11 мая. Где: «Москва», оба Silver Screen, Falcon Club Бутик Кино. Режиссер: Гай Ричи. О чем кино: Артур был еще совсем ребенком, когда убили его отца, а дядя Вортигерн захватил престол. Лишенный права, принадлежащего ему с рождения, не подозревая о жизни, для которой был рожден, Артур прокладывает свой собственный путь из городских трущоб. Но однажды он вынимает меч из камня, и его жизнь переворачивается с ног на голову. Теперь он должен принять свое истинное предназначение… нравится ему это или нет.

Почему смотрим: увидеть, что сделал с королем Артуром Гай Ричи («Карты, деньги, два ствола», «Шерлок Холмс»), может быть крайне любопытно. Тем более любопытно, когда начинаешь считать, с какого года Голливуд вообще пытается пересмотреть легенду короля Артура (где-то с 2008-го). С тех пор Warner анонсировала шесть фильмов про Камелот, «Меч короля Артура» будет первым их них.

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« Большой »

Когда: с 11 мая. Где: Falcon Club Бутик Кино. Режиссер: Валерий Тодоровский. О чем кино: Юная и необычайно талантливая танцовщица Юля Ольшанская из маленького шахтерского городка вытягивает «счастливый билет»: ее замечает бывший артист балета Потоцкий и прочит будущее великой балерины. Путь на легендарные подмостки Большого театра для Юли лежит через стены балетной школы, где опеку над непокорной провинциалкой берет еще более своенравная преподавательница Галина Михайловна Белецкая. Превращение в приму потребует невероятного самоотречения.

Почему смотрим: этот фильм можно считать событием для российского кино. Во-первых, Тодоровский выпустил первый за девять лет полнометражный фильм. Во-вторых, это первый за долгое время фильм о Большом театре, который сделан в сотрудничестве с ним и впервые показан там же. Кроме того, в ленте играют настоящие профессиональные балерины. И наконец, весточка для жителей столицы: съемки, помимо Киева и Москвы, проходили и в Минске.

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Что пишут критики:

«В фильме есть как минимум одна безупречная сцена: когда героиня в замедленном темпе выходит из-за кулис на сцену театра — и весь мир будто замирает, завороженный сакральным моментом. Замираем перед экраном и мы, хотя вряд ли смогли бы рационально объяснить друг другу почему», — Антон Долин, Meduza.

«Большой» — это многофигурная композиция, выстроенная на системе флешбэков и флэшфорвардов, действительно очень литературная в своей основе. Тут надо вспомнить, что Тодоровский всегда был актерским режиссером, и в «Большом» перед ним стояла, пожалуй, самая сложная задача в карьере", — Ярослав Забалуев, Газета.Ru.

« Чужой: Завет »

Когда: с 18 мая. Где: «Москва». Режиссер: Ридли Скотт. О чем кино: во время обследования удаленной планеты, расположенной на другой стороне галактики, экипаж колониального корабля «Завет» обнаруживает, что то, что они изначально приняли за неизведанный рай, на самом деле — темный и опасный мир. Его единственный житель — синтетический андроид Дэвид, оставшийся в живых после обреченной экспедиционной миссии «Прометей».

Почему смотрим: надо ли говорить, что поклонники классического «Чужого» ждут нового фильма Скотта с особым трепетом. А если учесть, что режиссер пообещал, что «Завет» станет первой частью новой трилогии, то интерес к премьере дальше можно и не подогревать. Тем, кто представления не имеет о чужих, можно посоветовать подготовительные работы: сходите 12−13 мая на ретроспективу в «Москве».

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4 ретроспективных показа

« Чужой »

Когда: 12−13 мая. Где: «Москва». Режиссер: Ридли Скотт. О чем кино: В далеком будущем возвращающийся на Землю грузовой космический корабль перехватывает исходящий с неизвестной планеты неопознанный сигнал. Экипаж принимает решение совершить посадку и разобраться, в чем дело. Оказавшись на планете, астронавты повсюду обнаруживают неопознанные предметы, по виду напоминающие гигантские коконы.

Почему смотрим: подготовительные работы для тех, кто не знаком с классическим «Чужим». Или ностальгический поход в кино для тех, кто хочет увидеть его на большом экране. Вообще первый фильм особенно выделяется своей клаустрофобической атмосферой ужаса и безысходности и художественными решениями швейцарца Ганса Руди Гигера, который и придумал образ пришельца. А визионерский талант Скотта воплотил это все на экране. В результате мы имеем дело с этапной работой в мире кинофантастики.

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« Голова-ластик »

Когда: 18 мая. Где: «Москва», Falcon Club Бутик Кино. Режиссер: Дэвид Линч. О чем кино: Несчастный и угрюмый мужчина по имени Генри Спенсер живет в промышленном городке, состоящем из дыма, шума и теней. Девушка по имени Мэри сообщает Генри, что совсем скоро он станет отцом. Как всякий порядочный человек, Генри женится на матери своего ребенка и берет на себя опеку над малышом. Однако, когда он впервые видит младенца, то замечает, что он больше похож на закутанного в пеленки головастика. Вскоре Мэри исчезает и Генри остается один на один со странным и пугающим ребенком.

Почему смотрим: «Голова-ластик» / Eraserhead — первый полнометражный фильм Дэвида Линча. Фильм стал культовой классикой, благодаря образности, необычному звуковому оформлению и общей атмосфере. Сам Линч описывает свой дебютный фильм как «сон о тёмных и тревожных вещах» и считает его своим «самым духовным фильмом». Фильм был признан «культурно значимым» Библиотекой конгресса США и внесен в Национальный реестр фильмов США.

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« Твин Пикс: Сквозь огонь »

Когда: 19 мая. Где: «Москва», Falcon Club Бутик Кино. Режиссер: Дэвид Линч. О чем кино: Добро пожаловать в Твин Пикс. Тихий городок в живописной долине с населением 51,201 человек, где можно попробовать чертовски вкусный кофе и домашний вишневый пирог. Твин Пикс выглядит процветающим местом, где живут добропорядочные граждане, преданные семейным устоям. Но все это только с первого взгляда. Здесь каждому есть что скрывать. Загадочная смерть и расследование, таинственный дневник, мистически исчезнувшие свидетели, странная красная комната, кошмарные галлюцинации, зловещие предзнаменования и юная школьница Лора Палмер, сжигающая свою жизнь.

Почему смотрим: «Твин Пикс: Сквозь огонь» / Twin Peaks: Fire Walk With Me — приквел к самому культовому и ожидаемому сериалу «Твин Пикс», к сериалу-событию. Сюжет полного метра вращается вокруг расследования убийства Терезы Бэнкс и последних семи дней жизни Лоры Палмер, судьбы этих девушек — главные тайны и центральные темы двух сезонов «Твин Пикса». «Твин Пикс: Сквозь огонь» знаменателен тем, что в нем сыграл сам Дэвид Линч, одну из небольших ролей исполнил Дэвид Боуи и в сюжете есть отсылки к дальнейшей судьбе агента Купера.

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« Шоссе в никуда »

Когда: 20 мая. Где: «Москва», Falcon Club Бутик Кино. Режиссер: Дэвид Линч. О чем кино: Фред Мэдисон обвинен в убийстве своей жены Ренэ и приговорен к высшей мере наказания — смертной казни. Незадолго до исполнения приговора он таинственным образом исчезает из камеры смертников, а на его месте находят растерянного и ничего не понимающего Пита Дейтона. Как он оказался в камере? Куда исчез убийца? Выпущенный на свободу, Пит пытается вернуться к повседневной нормальной жизни, но вместо нее его ждет необъяснимый, поражающий воображение кошмар.

Почему смотрим: Седьмой полнометражный фильм Дэвида Линча, снятый по сценарию, созданному в соавторстве с Барри Гиффордом. Жанр киноленты создатели определили, как «нуаровый хоррор XXI века». «Шоссе в никуда» считают одним из самых запутанных и загадочных фильмов Линча. Большинство критиков приняли его восторженно, известный философ Славой Жижек писал, что в этом фильме свет по-настоящему яркий, тьма по-настоящему черная, а огонь по-настоящему жжет.

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