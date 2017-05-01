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в Минске пьяный водитель протащил инспектора ГАИ на двери своего Mercedes
Инцидент произошел вечером 1 мая на столичной улице Волоха. Пьяный водитель Mercedes, пытаясь скрыться от ГАИ, протащил инспектора на двери автомобиля. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.
Происшествие
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Нарушителя задержали. В отношении него инспекторы составили 9 административных протоколов, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
(Будет дополнено.)
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Инцидент произошел вечером 1 мая на столичной улице Волоха.
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