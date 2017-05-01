﻿ в Минске пьяный водитель протащил инспектора ГАИ на двери своего Mercedes. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

в Минске пьяный водитель протащил инспектора ГАИ на двери своего Mercedes

02.05.2017 11:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Инцидент произошел вечером 1 мая на столичной улице Волоха. Пьяный водитель Mercedes, пытаясь скрыться от ГАИ, протащил инспектора на двери автомобиля. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.

Происшествие попало на камеру видеорегистратора.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Нарушителя задержали. В отношении него инспекторы составили 9 административных протоколов, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

(Будет дополнено.)

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел вечером 1 мая на столичной улице Волоха.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
УЕФА будет учитывать соблюдение прав человека при выборе страны-хозяйки Евро-2024
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика