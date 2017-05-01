Инцидент произошел вечером 1 мая на столичной улице Волоха. Пьяный водитель Mercedes, пытаясь скрыться от ГАИ, протащил инспектора на двери автомобиля. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.

Происшествие попало на камеру видеорегистратора.

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Нарушителя задержали. В отношении него инспекторы составили 9 административных протоколов, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

(Будет дополнено.)