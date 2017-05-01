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УЕФА будет учитывать соблюдение прав человека при выборе страны-хозяйки Евро-2024

02.05.2017 11:03 — Разное | Tut.by  
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УЕФА объявил, что собирается учитывать соблюдение прав человека при выборе страны-хозяйки Евро-2024, сообщает As. Заявки на проведение турнира подали Германия и Турция.

— Впервые в истории при рассмотрении заявок будут учитываться специфические критерии, касающиеся соблюдения прав человека страной-претендентом на проведение чемпионата Европы, — говорится в заявлении организации.

— Защита прав людей и рабочих имеет первостепенное значение для УЕФА. С этого момента всем претендентам на проведение турниров или финалов турниров под эгидой организации необходимо придерживаться этих правил, — заявил глава УЕФА Александер Чеферин.

Ранее в Турции был проведен референдум об изменении конституции, на котором граждане страны поддержали решение о наделении президента большими правами. Турецкая оппозиция выступала с заявлениями, что это приведет к узурпации власти. Действующее правительство считает, что изменения помогут укрепить стабильность в стране, которая пережила попытку государственного переворота.

За 9 месяцев с июля 2016 года, когда была предпринята неудачная попытка свержения действующей власти, в Турции были арестованы более 47 тысяч человек.

 
 
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УЕФА объявил, что собирается учитывать соблюдение прав человека при выборе страны-хозяйки Евро-2024.

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