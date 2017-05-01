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В Беларуси началась регистрация на ЦТ
В Беларуси 2 мая началась регистрация абитуриентов на централизованное тестирование. Подать документы необходимо до 1 июня.
"Если говорить об ожиданиях в части тех специальностей, которые будут востребованы, конечно, это наши топовые айтишные специальности, это специальности, связанные с международными отношениями, мировой экономикой, правоведением, и мы ожидаем определенный всплеск интереса к техническим специальностям”, - рассказал начальник управления высшего образования Министерства образования Беларуси Сергей Касперович, сообщили в
ЦТ по белорусскому языку пройдет 12 июня, по русскому – 14 июня, по обществоведению – 16 июня, по математике – 18 июня, по биологии – 20 июня, по иностранным языкам – 22 июня, по химии – 24 июня, по физике – 26 июня, по истории Беларуси – 28 июня, по географии – 30 июня, по всемирной истории – 2 июля.
Прием документов в вузы для получения высшего образования за счет бюджета и на платной основе
Выпускники педагогических классов, поступающие на педспециальности, подают документы 12-14 июля. Вступительные экзамены в вузах сельхозпрофиля пройдут 18-25 июля для очников и 6-15 декабря для заочников. Принимать документы заочников здесь будут с 15 ноября по 5 декабря.
Между тем Александр Лукашенко
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В Беларуси 2 мая началась регистрация абитуриентов на централизованное тестирование. Подать документы необходимо до 1 июня.
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