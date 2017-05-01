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В Беларуси началась регистрация на ЦТ

02.05.2017 11:29 — Разное | БДГ  
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В Беларуси 2 мая началась регистрация абитуриентов на централизованное тестирование. Подать документы необходимо до 1 июня.

"Если говорить об ожиданиях в части тех специальностей, которые будут востребованы, конечно, это наши топовые айтишные специальности, это специальности, связанные с международными отношениями, мировой экономикой, правоведением, и мы ожидаем определенный всплеск интереса к техническим специальностям”, - рассказал начальник управления высшего образования Министерства образования Беларуси Сергей Касперович, сообщили в Белтелерадиокомпании.

Зарегистрироваться на ЦТ можно с 9.00 до 19.00, 13 и 27 мая – с 9.00 до 18.00, на ЦТ в резервные дни - с 30 июня по 3 июля. Всего по стране будет работать 41 пункт регистрации. При подаче заявления необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

ЦТ по белорусскому языку пройдет 12 июня, по русскому – 14 июня, по обществоведению – 16 июня, по математике – 18 июня, по биологии – 20 июня, по иностранным языкам – 22 июня, по химии – 24 июня, по физике – 26 июня, по истории Беларуси – 28 июня, по географии – 30 июня, по всемирной истории – 2 июля.

Прием документов в вузы для получения высшего образования за счет бюджета и на платной основе пройдет 12-17 июля. Подача документов в вузы для поступающих на платной основе и не сдающих вступительные испытания непосредственно в них пройдет: в Академию и Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС 12-31 июля; в Белгосакадемии искусств и музыки, Белгосуниверситет культуры и искусств - с 12 июля по 2 августа; в другие вузы - с 12 июля по 4 августа. 18-21 июля пройдут экзамены в вузах МВД И МЧС, 18-26 июля - в вузах культурного профиля; 18-24 июля - в других вузах.

Выпускники педагогических классов, поступающие на педспециальности, подают документы 12-14 июля. Вступительные экзамены в вузах сельхозпрофиля пройдут 18-25 июля для очников и 6-15 декабря для заочников. Принимать документы заочников здесь будут с 15 ноября по 5 декабря.

Между тем Александр Лукашенко изменил правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования. А Минобразования приняло решение зачислять на некоторые специальности, наиболее востребованные в экономике, без экзаменов. Однако воспользоваться таким правом смогут лишь отдельные категории абитуриентов.

 
 
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В Беларуси 2 мая началась регистрация абитуриентов на централизованное тестирование. Подать документы необходимо до 1 июня.

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