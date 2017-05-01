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В Гомеле мотоциклист сбил на пешеходном переходе 11-летнюю девочку: ребенок в реанимации
ДТП случилось 1 мая, около 17.00, на улице Богдана Хмельницкого в областном центре. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ региона.
29-летний мотоциклист на Honda CBR 1000 F ехал со стороны улицы Полесской в направлении Котовского. На пешеходном переходе он сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу и вела рядом с собой велосипед.
После наезда мотоцикл отбросило в сторону, где он столкнулся с остановившимся перед пешеходным переходом встречным VW Jetta.
В аварии пострадали три человека: 11-летнюю девочку доставили в реанимационное отделение областной больницы, с менее тяжелыми травмами были госпитализированы водитель мотоцикла и его 25-летний пассажир.
В ГАИ отметили, что мотоциклист не имел права управления.
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ДТП случилось на улице Богдана Хмельницкого около 17.00.
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