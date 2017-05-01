﻿﻿ В Гомеле мотоциклист сбил на пешеходном переходе 11-летнюю девочку: ребенок в реанимации. 21.by
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В Гомеле мотоциклист сбил на пешеходном переходе 11-летнюю девочку: ребенок в реанимации

02.05.2017 11:36 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось 1 мая, около 17.00, на улице Богдана Хмельницкого в областном центре. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ региона.


29-летний мотоциклист на Honda CBR 1000 F ехал со стороны улицы Полесской в направлении Котовского. На пешеходном переходе он сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу и вела рядом с собой велосипед.

После наезда мотоцикл отбросило в сторону, где он столкнулся с остановившимся перед пешеходным переходом встречным VW Jetta.


В аварии пострадали три человека: 11-летнюю девочку доставили в реанимационное отделение областной больницы, с менее тяжелыми травмами были госпитализированы водитель мотоцикла и его 25-летний пассажир.

В ГАИ отметили, что мотоциклист не имел права управления.

 
 
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